Россияне провели атаку на украинскую энергетику: введут ли графики отключений для регионов
По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в результате российских обстрелов объектов украинной энергетики известно об отключении электроэнергии у части потребителей. Без света остались некоторые жители города Киева, а также Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областей.
Что известно об энергетической ситуации в Украине
Везде, где позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются восстановительные работы, что сообщили в Укрэнерго.
А в понедельник, 7 сентября, ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили энергоснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС была полностью отключена от внешней сети еще с 20 августа.
Это 27-е и одно из самых длительных полных отключений электроэнергии на станции, когда она вынужденно работала от резервных дизель-генераторов,
– подчеркнули в сообщении.
В то же время введение ограничений 8 сентября не прогнозируется. Об этом сообщили в Минэнерго.
В частности, о любых изменениях в энергоснабжении сообщают на официальных ресурсах операторов систем распределения. Украинцев просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00.
Напомним, что временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз за этот год лишилась внешнего электропитания 20 августа. А еще в субботу, 5 сентября, Украина и Россия договорились о локальном перемирии вокруг Запорожской АЭС.
В то же время сложная ситуация в сфере энергетики наблюдалась в Одесской области. В регионе в течение нескольких дней велись восстановительные работы.