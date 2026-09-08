Что известно об энергетической ситуации в Украине

Везде, где позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются восстановительные работы, что сообщили в Укрэнерго.

А в понедельник, 7 сентября, ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили энергоснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС была полностью отключена от внешней сети еще с 20 августа.

Это 27-е и одно из самых длительных полных отключений электроэнергии на станции, когда она вынужденно работала от резервных дизель-генераторов,

– подчеркнули в сообщении.

В то же время введение ограничений 8 сентября не прогнозируется. Об этом сообщили в Минэнерго.

В частности, о любых изменениях в энергоснабжении сообщают на официальных ресурсах операторов систем распределения. Украинцев просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз за этот год лишилась внешнего электропитания 20 августа. А еще в субботу, 5 сентября, Украина и Россия договорились о локальном перемирии вокруг Запорожской АЭС.

В то же время сложная ситуация в сфере энергетики наблюдалась в Одесской области. В регионе в течение нескольких дней велись восстановительные работы.