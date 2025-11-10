Впервые за несколько лет: в России прогнозируют падение экономики

В течение трех кварталов происходило замедление роста экономики России. Однако в конце года она может перейти к спаду.

Что происходит с российской экономикой?

Так считает Центробанк, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Moscow Times".

По оценке Минэкономразвития, в июле – сентябре российский ВВП вырос на 0,6% в годовом измерении. Это произошло после:

роста на 1,1% во втором квартале; 1,4% – в первом; 4,5% - в четвертом квартале прошлого года.

В частности, из-за высокой базы сравнения (в последнем квартале 2024 года, "произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях") Центробанк снизил прогноз. Поэтому в четвертом квартале ожидает годовую динамику ВВП от минус 0,5% до плюс 0,5%.

В июле ЦБ не предвидел спада и прогнозировал в октябре – декабре рост от 0% до 1%,

– говорится в материале.

Важно! Спад по итогам квартала в годовом измерении станет для России первым с января – марта 2023 года: тогда экономика упала на 1,6%, после чего росла только "в плюс".

В тексте отмечается: рост ВВП в третьем квартале 2025 года оказался значительно ниже, чем ожидал Центробанк. В августе он прогнозировал 1,6% в годовом измерении.

"Перегрев экономики" постепенно снижается, отметили руководители ЦБ, обсуждая ключевую ставку 24 октября,

– пишет медиа.

Однако многие факторы свидетельствуют, что перегрев может быть сильнее, чем казалось, и завершиться позже, чем ожидалось. Среди них:

напряженность на рынке труда; устойчивые показатели инфляции выше 4%; модельные расчеты.

Большинство участников обсуждения считают, что это может произойти в первом полугодии 2026 года.

Что говорят эксперты?

Поэтому охлаждать экономику высокими ставками придется дольше, о чем предупредил Центробанк. Экономика не остыла, а просто "замерзла", и многие отрасли "стучат зубами", о чем сказал главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

По отраслям: в экспортно ориентированных секторах (добыча полезных ископаемых, черная металлургия) выпуск с начала года снижался, но в отраслях, ориентированных на внутренний рынок, рост производства преимущественно продолжается. Отрасли, связанные с ВПК, растут, но остальные уже давно "в минусе".

По оценкам аналитического центра ЦМАКП, в гражданских секторах промышленности производство непрерывно падает с начала года. За это время сократился выпуск 73% из 129 важнейших видов продукции, а финансовое состояние компаний стремительно ухудшается.

Резкое торможение экономики ухудшает и без того сложное финансовое положение предприятий,

– отметили в материале.

В частности деловая активность падала четыре месяца подряд и только в октябре немного выросла – благодаря неожиданному оживлению в сфере услуг.

Обратите внимание! Ожидается снижение ВВП в четвертом квартале на 0,7%. Риски "переохлаждения" российской экономики остаются: она уже стабильно растет темпами ниже потенциальных (1,5–2,5%).

В частности руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что Центробанк России представил четыре сценария развития экономики. И ни один не предусматривает улучшения.

Даже в "базовом" варианте рост только составляет 0,5 – 1%, а в "рисковом":

официальная инфляция более 12%; падение ВВП до 3,5%; истощение Фонда национального благосостояния уже в 2026-м.

Заметьте! Как отметил Коваленко, это не прогноз – это предупреждение системы самой себе.

Что еще известно о российской экономике?

Напомним, что Всемирный банк прогнозирует затяжное охлаждение российской экономики. И оно не соответствует оптимистичным заявлениям Кремля о "мягкой посадке".

В частности власть обещала эту "мягкую посадку", но фактическая динамика оказалась хуже. Кроме того, оно является неуправляемым.