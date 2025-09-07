Украинским медикам обещают новые бонусы: денежные надбавки и служебное жилье
Украинских медиков ждут финансовые нововведения. Они предусматривают как повышение зарплат, так и дополнительные стимулы для работы в регионах.
Неужели зарплаты врачей вырастут?
С 1 января 2026 года в Украине меняется система оплаты труда семейных врачей. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что при условии заключения 1 800 деклараций с пациентами минимальная зарплата врача составит 35 000 гривен, рассказывает 24 Канал.
Параллельно министерство планирует стимулировать медиков работать там, где кадровый дефицит особенно ощутим в сельской местности и прифронтовых регионах. Для этого предусмотрены деньги на обустройство и возможность получения служебного жилья.
Заметьте! Если врач готов переехать и соответствует критериям Кабмина, руководитель медучреждения подает заявку через областную администрацию в Минздрав. Стоимость жилья определяется по специальной методике.
Вырастут ли зарплаты молодых специалистов?
Отдельное направление программы касается выпускников интернатуры. Молодые врачи, которые с 2025 года согласятся работать в селе или на прифронтовых территориях, могут получить единовременную выплату в размере 200 000 гривен.
Условием является окончание интернатуры в одном из 20 государственных медицинских вузов, подчиненных Минздраву или МОН. Программа будет действовать до завершения военного положения, но может быть продлена.
Что еще известно о зарплатах в Украине: коротко о главном
Кабмин прогнозирует ежегодное повышение средней зарплаты в Украине минимум на 12% до 2028 года.
В случае благоприятного сценария она достигнет 39 758 гривен, тогда как в менее позитивном варианте достигнет 39 436 гривен.