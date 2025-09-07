Украинских медиков ждут финансовые нововведения. Они предусматривают как повышение зарплат, так и дополнительные стимулы для работы в регионах.

Неужели зарплаты врачей вырастут?

С 1 января 2026 года в Украине меняется система оплаты труда семейных врачей. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что при условии заключения 1 800 деклараций с пациентами минимальная зарплата врача составит 35 000 гривен, рассказывает 24 Канал.

Параллельно министерство планирует стимулировать медиков работать там, где кадровый дефицит особенно ощутим в сельской местности и прифронтовых регионах. Для этого предусмотрены деньги на обустройство и возможность получения служебного жилья.

Заметьте! Если врач готов переехать и соответствует критериям Кабмина, руководитель медучреждения подает заявку через областную администрацию в Минздрав. Стоимость жилья определяется по специальной методике.

Вырастут ли зарплаты молодых специалистов?

Отдельное направление программы касается выпускников интернатуры. Молодые врачи, которые с 2025 года согласятся работать в селе или на прифронтовых территориях, могут получить единовременную выплату в размере 200 000 гривен.

Условием является окончание интернатуры в одном из 20 государственных медицинских вузов, подчиненных Минздраву или МОН. Программа будет действовать до завершения военного положения, но может быть продлена.

