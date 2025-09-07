Українських медиків чекають фінансові нововведення. Вони передбачають як підвищення зарплат, так і додаткові стимули для роботи в регіонах.

Невже зарплати лікарів зростуть?

З 1 січня 2026 року в Україні змінюється система оплати праці сімейних лікарів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за умови укладення 1 800 декларацій із пацієнтами мінімальна зарплата лікаря становитиме 35 000 гривень, розповідає 24 Канал.

Паралельно міністерство планує стимулювати медиків працювати там, де кадровий дефіцит особливо відчутний у сільській місцевості та прифронтових регіонах. Для цього передбачені гроші на облаштування та можливість отримання службового житла.

Зауважте! Якщо лікар готовий переїхати та відповідає критеріям Кабміну, керівник медзакладу подає заявку через обласну адміністрацію до МОЗ. Вартість житла визначається за спеціальною методикою.

Чи зростуть зарплати молодих фахівців?

Окремий напрям програми стосується випускників інтернатури. Молоді лікарі, які з 2025 року погодяться працювати у селі або на прифронтових територіях, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 200 000 гривень.

Умовою є закінчення інтернатури в одному з 20 державних медичних вишів, підпорядкованих МОЗ чи МОН. Програма діятиме до завершення воєнного стану, але може бути продовжена.

