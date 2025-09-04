Де в Україні найвищі показники зарплат?
У липні Держстат поновив ведення статистичної та фінансової звітності, повідомляє 24 Канал.
Це означає, що подання звітності знову є обов'язковим для всіх підприємств, установ, організацій та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень. Отже, це дасть можливість знову відстежувати рівеь зарплат в Україні.
Інформацію не оновлювали з 2022 року, проте історично найвищі показники зарплат фіксували у Києві та Київській області, а також у великих обласних центрах та промислових регіонах.
Де в Україні знаходяться промислові регіони?
В Україні сформувалися чотири багатогалузеві промислові райони: Донецький, Придніпровський, Прикарпатський і Прибузький. Також інколи виокремлюють Північно-Східний та Причорноморський.
Що відомо про зарплати в Україні?
- Середня зарплата в Україні становить 26 499 гривень брутто, а "чистий" дохід після оподаткування – 20 404 гривні. Найвищі зарплати мають працівники ІТ, фінансів та авіації, а найнижчі – в освіті, культурі та творчих сферах.
- З 1 вересня зміняться зарплати вчителів. Зокрема, збільшиться надбавка за несприятливі умови праці для вчителів з 1 000 до 2 000 гривень щомісяця. Важливо, що ця виплата є обов’язковою та не залежить від результатів роботи школи чи особистих показників.
- Мінфін прогнозує, що мінімалка українців на 2026-2028 роки буде меншою, ніж очікувалося, але прожитковий мінімум буде вищим. З 1 січня 2026 року мінімальну зарплату підвищать до 8 647 гривень замість очікуваних 8 688 гривень.