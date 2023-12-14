Стагнация и подорожание квадратного метра: что будет с рынком недвижимости в 2024 году

На основе главных экономических, военных и политических прогнозов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов рассказал, что ждет рынок недвижимости в 2024 году. Предполагается, что в следующем году ни стремительного развития строительства, ни существенного роста спроса не произойдет.

Первичный рынок недвижимости в Украине будет находиться в состоянии застоя. Спрос на новостройки будет оставаться относительно низким, в то время как стоимость квадратного метра может точечно расти. 24 Канал.

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В течение 2023 года темпы строительства выросли всего на 15-20% по сравнению со второй половиной 2022 года. А это менее трети количества объектов, возведение которых велось до полномасштабного вторжения.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development При этом более 80% ЖК, на которых ведутся строительные работы, должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2022 и начале 2023. Фактически часть девелоперов, хоть и медленно, но пыталась и попытаться в следующем году привести в порядок начатые объекты.

В настоящее время более 70% возводимых ЖК преимущественно сконцентрированы в западных областях и Киеве из-за "статуса" наиболее защищенных от вражеских обстрелов. От этого и формируется повышенный спрос на жилье именно в этих регионах.

Что влияет на спрос в 2024 году

Владимир Семенцов считает, что в 2024 году уровень спроса не будет "абстрактным" и будет формироваться по нескольким критериям:

цена в соотношении с площадью дома;

место и удобство расположения жилого комплекса (регион, удаленность от центральной части города, номинальная защита от вражеских обстрелов);

стадия строительства и активность на стройплощадке;

статус девелопера: его опыт работы на рынке; качество уже построенных объектов;

наличие всех разрешений и отсутствие судебных и других "обременений" (например, общественных протестов), которые могут подвергнуть сомнению завершение объекта;

действующие гибкие программы скидок и рассрочки, ипотечные программы, возможность приобретения жилья по программе "Еселя" (аккредитация ЖК для участия в этой программе); качество будущего ЖК: создаваемые объекты инфраструктуры, закрытая территория, безопасность и защита.

Эксперт добавляет, что на рост спроса может повлиять активное внедрение программы "Еселя". Количество квартир, приобретенных по этой программе в ЖК на стадии строительства, не превышает 1%, при этом большинство квартир покупается в объектах классов "комфорт+" и "бизнес", цена которых в среднем на 30-50% выше стоимости квартир в объектах экономкласса с аналогичной степенью готовности.

Для более или менее ощутимого влияния государственной ипотеки на первичный рынок эта цифра должна вырасти до 25-30% от выданных кредитов — до 200-250 ипотек ежемесячно. Кроме того, важным станет существенное расширение программы на объекты эконом и комфорт-класса.

– объясняет Владимир Семенцов.

Что будет с ценами на жилье

Стоимость жилья может измениться для объектов с динамическим и непрерывным строительством на высоких стадиях готовности. В таких ЖК на следующий год стоимость квартир может вырасти в среднем на 10-15% в гривневом эквиваленте.

Главным фактором, который замедлит рост цен, будет отсутствие достаточного количества покупателей, что, в свою очередь, связано с низкой покупательной способностью и неуверенностью в завтрашнем дне.

Именно поэтому, в среднем по рынку увеличение цен может не превысить 3-5%, что будет в 2-2,5 раза меньше прогнозируемых темпов инфляции.

На первичном рынке существует крепкая связь войны, спроса, темпов строительства, качеством ЖК, способов приобретения, курса валют и себестоимости строительства. На этом должна основываться ценовая политика девелоперов. Однако уже сейчас некоторые компании озвучивают собственные коммерческие "планы" по повышению цен в их объектах на 10-15%. Это кажется как ожидаемый общерыночный тренд, однако вряд ли это звучит убедительно и является корректным по отношению ко всему рынку,

– добавляет эксперт.

Что будет влиять на развитие первичного рынка

В стабильной экономической ситуации развитие первичного рынка недвижимости будет оставаться стабильным и умеренным.

На это будут влиять следующие факторы: