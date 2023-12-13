Какие выплаты предоставляет ООН

В прошлом году ООН предоставила Украине 1,9 миллиарда гривен. В этом году масштабные социальные программы также запланированы. Минсоцполитики и Детский фонд ООН (UNICEF) ввели специальную денежную помощь для наиболее уязвимых категорий лиц, пострадавших из-за военных действий. Речь идет о малообеспеченных многодетных семьях.

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Также деньги от ООН могут получить малообеспеченные семьи, где есть дети с инвалидностью. Одним из основных критериев для участия в программе является их место жительства. Сейчас помощь оказывается жителям этих областей:

Запорожская;

Харьковская;

Днепропетровская.

Проект стартовал с 1 декабря. В соответствии с планом, общая сумма расходов по этой инициативе составляет 333 миллиона гривен. Планируется предоставить выплаты 5 тысячам украинских семей.

Помощь начисляется в течение 3 месяцев. Выплаты предоставляются ежемесячно и составляют:

3 600 гривен на каждого взрослого члена домохозяйства;

6 600 гривен предоставляется детям.

Эти выплаты от ООН должны помочь украинцам легче пройти зимний период. При этом увеличения нагрузки на государственный украинский бюджет происходить не будет.