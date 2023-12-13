Які виплати надає ООН

Минулого року ООН надала Україні 1,9 мільярда гривень. Цьогоріч масштабні соціальні програми також заплановані. Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН (UNICEF) запровадили спеціальну грошову допомогу для найбільш вразливих категорій осіб, які постраждали через військові дії. Йдеться про малозабезпечені багатодітні родини.

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Також гроші від ООН можуть отримати малозабезпечені сім'ї, де є діти з інвалідністю. Одним з основних критеріїв для участі у програмі, є їхнє місце проживання. Зараз допомога надається жителям цих областей:

Запорізька;

Харківська;

Дніпропетровська.

Проєкт стартував з 1 грудня. Відповідно до плану, загальна сума витрат на цю ініціативу складає 333 мільйони гривень. Планується надати виплати 5 тисячам українських родин.

Допомога нараховується протягом 3 місяців. Виплати надаються щомісячно і складають:

3 600 гривень на кожного дорослого члена домогосподарства;

6 600 гривень надається дітям.

Ці виплати від ООН мають допомогти українцям легше пройти зимовий період. При цьому, збільшення навантаження на державний український бюджет відбуватися не буде.