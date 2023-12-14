Стагнація та здорожчання квадратного метра: що буде з ринком нерухомості у 2024 році

На основі головних економічних, воєнних та політичних прогнозів, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов розповів, що чекає на ринок нерухомості у 2024 році. Передбачається, що у наступному році ані стрімкого розвитку будівництва, ані суттєвого зростання попиту не станеться.

Первинний ринок нерухомості в Україні перебуватиме у стані застою. Попит на новобудови залишатиметься відносно низьким, тоді як вартість квадратного метра може точково зростати, передає 24 Канал.

Читайте також Яку допомогу від ООН можуть отримати українці взимку

Впродовж 2023 року темпи будівництва зросли лише на 15-20%, порівняно з другою половиною 2022 року. А це — менше третини кількості об’єктів, зведення яких велося до повномасштабного вторгнення.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development При цьому понад 80% ЖК, на яких ведуться будівельні роботи, мали б бути здані в експлуатацію ще у 2022 та на початку 2023. Фактично частина девелоперів, хоч і повільно, але намагалася й намагатиметься у наступному році довести до ладу розпочаті об’єкти.

Нині понад 70% ЖК, які зводяться, переважно сконцентровані в західних областях та Києві через "статус" найбільш захищених від ворожих обстрілів. Від цього й формується підвищений попит на житло саме в цих регіонах.

Що впливатиме на попит у 2024 році

Володимир Семенцов вважає, що у 2024 році рівень попиту не буде "абстрактним" і формуватиметься за кількома критеріями:

ціна у співвідношенні з площею оселі;

місце та зручність розташування житлового комплексу (регіон, віддаленість від центральної частини міста, номінальний захист від ворожих обстрілів);

стадія будівництва та активність на будмайданчику;

статус девелопера: його досвід роботи на ринку, якість вже побудованих об’єктів;

наявність всіх дозволів та відсутність судових та інших "обтяжень" (наприклад, громадських протестів), що можуть поставити під сумнів завершення об’єкта;

чинні гнучкі програми знижок та розтермінування, іпотечні програми, можливість придбання житла за програмою "єОселя" (акредитація ЖК для участі в цій програмі); якість майбутнього ЖК: створювані об’єкти інфраструктури, закрита територія, безпека і захист тощо.

Експерт додає, що на зростання попиту може вплинути активне запровадження програми "єОселя". Наразі кількість квартир, придбаних за цією програмою в ЖК на стадії будівництва, не перевищує 1%, при цьому більшість квартир купується в об’єктах класів "комфорт+" та "бізнес", ціна яких в середньому на 30-50% вища за вартість квартир в об’єктах економкласу з аналогічним ступенем готовності.

Для більш-менш відчутного впливу державної іпотеки на первинний ринок ця цифра має зрости бодай до 25-30% від виданих кредитів — до 200-250 іпотек щомісяця. Крім того, важливим стане суттєве розширення програми на об’єкти економ та комфорт-класу,

— пояснює Володимир Семенцов.

Що буде з цінами на житло

Вартість житла може змінитися для об’єктів з динамічним і безперервним будівництвом на високих стадіях готовності. В таких ЖК наступного року вартість квартир може зрости в середньому на 10-15% у гривневому еквіваленті.

Головним фактором, який сповільнить зростання цін, буде відсутність достатньої кількості покупців, що, своєю чергою, пов'язано з низкою купівельною спроможністю та непевністю у "завтрашньому дні".

Саме тому, в середньому по ринку збільшення цін може не перевищити 3-5%, що буде у 2-2,5 раза меншим за прогнозовані темпи інфляції.

На первинному ринку існує міцний зв’язок війни, попиту, темпів будівництва, якістю ЖК, способів придбання, курсу валют та собівартості будівництва. Власне на цьому має ґрунтуватися цінова політика девелоперів. Однак вже зараз деякі компанії озвучують власні комерційні "плани" з підняття цін в їхніх об’єктах на 10-15%. Це подається, як очікуваний загальноринковий тренд, однак навряд чи це звучить переконливо та є коректним стосовно всього ринку,

— додає експерт.

Що впливатиме на розвиток первинного ринку

За стабільної економічної ситуації розвиток первинного ринку нерухомості залишатиметься стабільним та помірним.

На це впливатимуть такі фактори: