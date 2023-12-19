Ethereum теряет позиции на рынке стейблкоинов

Ethereum остается самым большим среди стейблкоинов. Однако он все же испытал значительное падение более чем на 30%.

Кто является конкурентом Ethereum

Согласно данным ForkLog, проведшим исследования на основе аналитических отчетов Sixdegree Lab, количество активов Ethereum – 53,6% среди всех стейблкоинов. На втором месте Tron, имеющий долю 37,8%.

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Интересно, что более 60% монет Ethereum находятся во владении пользователей с неактивными адресами. При этом доля блокчейна этой монеты со своего пика в 100 миллионов долларов снизилась до 66 миллионов долларов. То есть показатель сокращения составил 34%.

При этом предложение на Tron выросло с 31 до 48,9 миллиарда долларов. Соответственно этот показатель увеличился на 57,7%.

Соотношение между монетами Ethereum также меняется. Сейчас наибольшие доли среди них имеют:

USDT – 56,3%;

USDC – 30,5%;

DA – 5,07%.

При этом за последний год капитализация USDT увеличилась на 23%. Что нельзя сказать о других частях:

USDC упала за 12 месяцев 47%;

DA – 30%;

BUSD – 93%;

Остальные монеты в среднем снизились на 79%. По идее, со временем ситуация стабилизируется, в том числе благодаря восстановлению крипторынка.

Какая сейчас ситуация на рынке криптовалют

Аналитики Sixdegree Lab считают, что больше всего на стабилизацию крипторынка повлияло поступление средств из внешних источников. В 2022 году предложение стейблкоинов достигло максимума 188 миллиардов долларов. В этом году это значение упало на 31%.

При этом, общая стоимость монет за последние годы не претерпела значительных сокращений. В 2022 году этот показатель составлял 139 миллиардов долларов, а в нынешний год – 129,5 миллиарда долларов.