Россия должна выплатить "Нафтогазу" 5 миллиардов долларов

Окончательное решение принял Арбитражный суд при Постоянной Третейской палате суда в Гааге 12 апреля 2023 года по делу о компенсации Россией ущерба, нанесенного незаконным захватом Россией активов Группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году.

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Алексей Чернышев Глава НАК "Нафтогаз" Поскольку агрессор добровольно не оплатил средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы.

Среди всех судебных решений, где украинские инвесторы требовали возмещения за активы, утраченные в Крыму из-за действий России, этот случай с "Нафтогазом" является самым большим по сумме компенсации.

Теперь "Нафтогаз" ведет глобальную юридическую кампанию, чтобы получить эти деньги, обращаясь в суды в разных странах, включая Англию и Уэльс.

Сейчас "Нефтегаз" пытается добиться признания и принудительного выполнения этого решения в США и других странах. Россия должна явиться в суде в округе Колумбия, США, 23 февраля 2024 года, после того, как ей была вручена официальная повестка через дипломатические каналы.

Обратите внимание! До того момента, пока полная сумма не будет выплачена, Россия будет обязана платить дополнительные проценты.

Что этому предшествовало

В октябре 2016 года Нафтогаз и шесть других компаний Группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против России на основании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известной как украинско-российское Соглашение о защите инвестиций.

"Нефтегаз" просил Арбитражный трибунал обязать Россию выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, ставших одной из основных мишеней российской федерации в Крыму в 2014 году.

После этого суд должен был определить, сколько Россия должна выплатить "Нафтогазу" за нанесенный ущерб. В июле 2022 года Апелляционный суд в Гааге подтвердил, что Арбитражный суд имеет право решать это дело.

Важно ! В мае 2018 года во Дворце мира в Гааге состоялись слушания, где обсуждалось, имеет ли Арбитражный суд право рассматривать дело Нафтогаза против России и отвечает ли Россия за нарушение правил. В феврале 2019 года суд решил, что он имеет право разрешать это дело и что Россия действительно нарушила правила, незаконно захватив инвестиции Нафтогаза в Крыму.