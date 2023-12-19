Россия должна выплатить "Нафтогазу" 5 миллиардов долларов
Окончательное решение принял Арбитражный суд при Постоянной Третейской палате суда в Гааге 12 апреля 2023 года по делу о компенсации Россией ущерба, нанесенного незаконным захватом Россией активов Группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году.
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Поскольку агрессор добровольно не оплатил средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы.
Среди всех судебных решений, где украинские инвесторы требовали возмещения за активы, утраченные в Крыму из-за действий России, этот случай с "Нафтогазом" является самым большим по сумме компенсации.
Теперь "Нафтогаз" ведет глобальную юридическую кампанию, чтобы получить эти деньги, обращаясь в суды в разных странах, включая Англию и Уэльс.
Сейчас "Нефтегаз" пытается добиться признания и принудительного выполнения этого решения в США и других странах. Россия должна явиться в суде в округе Колумбия, США, 23 февраля 2024 года, после того, как ей была вручена официальная повестка через дипломатические каналы.
Что этому предшествовало
В октябре 2016 года Нафтогаз и шесть других компаний Группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против России на основании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известной как украинско-российское Соглашение о защите инвестиций.
"Нефтегаз" просил Арбитражный трибунал обязать Россию выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, ставших одной из основных мишеней российской федерации в Крыму в 2014 году.
После этого суд должен был определить, сколько Россия должна выплатить "Нафтогазу" за нанесенный ущерб. В июле 2022 года Апелляционный суд в Гааге подтвердил, что Арбитражный суд имеет право решать это дело.