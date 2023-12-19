Росія має виплатити "Нафтогазу" 5 мільярдів доларів

Остаточне рішення ухвалив Арбітражний суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року у справі про компенсацію Росією збитків, завданих незаконним захопленням Росією активів Групи "Нафтогаз" в АР Крим в 2014 році.

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Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз" Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи.

Серед усіх судових рішень, де українські інвестори вимагали відшкодування за активи, втрачені в Криму через дії Росії, цей випадок з "Нафтогазом" є найбільшим за сумою компенсації.

Тепер "Нафтогаз" веде глобальну юридичну кампанію, щоб отримати ці гроші, звертаючись до судів у різних країнах, включаючи Англію та Уельс.

Зараз "Нафтогаз" намагається домогтися визнання та примусового виконання цього рішення в США та інших країнах. Росія має з'явитися в суді в окрузі Колумбія, США, 23 лютого 2024 року, після того, як їй було вручено офіційну повістку через дипломатичні канали.

Зверніть увагу! До того моменту, поки повна сума не буде виплачена, Росія буде зобов'язана платити додаткові відсотки.

Що цьому передувало

У жовтні 2016 року Нафтогаз та шість інших компаній Групи "Нафтогаз" ініціювали арбітражне провадження проти Росії на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.

"Нафтогаз" просив Арбітражний трибунал зобов’язати Росію виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней російської федерації у Криму у 2014 році.

Після цього суд мав визначити, скільки Росія повинна виплатити "Нафтогазу" за завдані збитки. У липні 2022 року апеляційний суд у Гаазі підтвердив, що Арбітражний суд має право вирішувати цю справу.

Важливо! В травні 2018 року в Палаці миру в Гаазі відбулися слухання, де обговорювалося, чи має Арбітражний суд право розглядати справу Нафтогазу проти Росії, і чи відповідає Росія за порушення правил. У лютому 2019 року суд вирішив, що він має право вирішувати цю справу і що Росія дійсно порушила правила, незаконно захопивши інвестиції Нафтогазу в Криму.