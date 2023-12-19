Ethereum втрачає позиції на ринку стейблкоїнів

Ethereum залишається найбільшим серед стейблкоїнів. Однак, він усе ж зазнав значного падіння на понад 30%.

Хто є конкурентом Ethereum

Згідно з даними ForkLog, які провели дослідження на основі аналітичних звітів Sixdegree Lab, кількість активів Ethereum – 53,6% серед усіх стейблкоїнів. На другому місці Tron, який має частку 37,8%.

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Цікаво, що більш як 60% від монет Ethereum знаходяться у володінні користувачів з неактивними адресами. При цьому частка блокчейну цієї монети з свого піку у 100 мільйонів доларів знизилась до 66 мільйонів доларів. Тобто показник скорочення склав 34%.

При цьому, пропозиція на Tron зростала з 31 до 48,9 мільярда доларів. Відповідно, цей показник збільшився на 57,7%.

Співвідношення між монетами Ethereum також змінюється. Зараз найбільші частки серед них мають:

USDT – 56,3%;

USDC – 30,5%;

DA – 5,07%.

При цьому, за останній рік капіталізація USDT збільшилась на 23%. Що не можна сказати про інші частки:

USDC впала за 12 місяців 47%;

DA – 30%;

BUSD – 93%;

Інші монети в середньому знизились на 79%. Вірогідно, з часом ситуація стабілізується, у тому числі завдяки відновленню крипторинку.

Яка зараз ситуація на ринку криптовалют

Аналітики Sixdegree Lab вважають, що найбільше на стабілізацію крипторинку вплинуло надходження коштів з зовнішніх джерел. У 2022 році пропозиція стейблкоїнів досягла максимуму 188 мільярдів доларів. Цьогоріч це значення впало на 31%.

При цьому, загальна вартість монет за останні роки не зазнала значних скорочень. У 2022 році цей показник складав 139 мільярдів доларів, а у теперішній рік – 129,5 мільярдів доларів.