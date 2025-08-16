В Польше действует норма, которая позволяет отдельным категориям людей не платить налог с дохода. Эта информация может стать особенно полезной для украинцев, которые работают или получают выплаты в этой стране.

Какая налоговая льгота действует для украинцев в Польше?

Некоторые украинцы, которые имеют пенсию в Польше, могут получать ее без уплаты налога на прибыль. Льгота действует для тех, чья ежемесячная пенсия не превышает 2 500 злотых брутто (примерно 28 345 гривен), сообщает 24 Канал со ссылкой на "inPoland".

Она распространяется как на выплаты по возрасту, так и на пенсии по инвалидности. Если человек получает несколько видов дохода, то их общая сумма также должна быть в пределах этого лимита.

Важно! Налоговое освобождение предоставляется автоматически и подавать заявление не нужно. В то же время 9% медицинского взноса от суммы брутто уплачивается обязательно, даже при отсутствии налога.

Почему некоторые пенсионеры потеряли льготу в 2025 году?

В марте этого года пенсии проиндексировали на 5,5% (минимум на 100 злотых). Для части пенсионеров это означало превышение лимита в 2 500 злотых, поэтому автоматически начала действовать стандартная ставка налога – 12%.

В результате "на руки" пенсионеры получили значительно меньше.

Интересно! Дополнительная "тринадцатая" пенсия в 2025 году в Польше составляет 1 878,91 злотых (примерно 21 303 гривны). Она также облагается налогом.