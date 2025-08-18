Согласно новому указу, иностранные инвесторы могут восстановить свою долю в проекте по добыче нефти и газа. Одним из таких инвесторов может стать американский нефтяной гигант Exxon Mobil.

О чем новый указ Путина?

Российский указ открывает путь для возвращения Exxon к проекту "Сахалин-1", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Владимир Путин подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, включая ведущего американского нефтяного гиганта Exxon Mobil, вернуть себе доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

Его опубликовали как продолжение указа, подписанного Путиным в октябре 2022 года, которым национализировали проект "Сахалин-1". Exxon ранее владела 30% долей оператора в прибыльном проекте и является единственным нероссийским инвестором, который отказался от своей доли.

Как инвесторы добьются отмены санкций?

По новым условиям, компании, которые захотят вернуться, должны способствовать отмене западных санкций против России. Они также должны заключить контракты на поставку необходимого оборудования иностранного производства для проекта и перевести средства на счета "Сахалин-1".

Ранее российское правительство разрешило индийской ONGC Videsh и японской SODECO сохранить свои пакеты акций в "Сахалин-1". Оператором проекта была назначена Роснефть через ее дочернюю компанию "Сахалинморнефтегаз-шельф".