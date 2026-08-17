ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против России с начала войны

Европейский Союз планирует осенью существенно усилить санкционное давление на Россию. Дипломаты готовят самый масштабный пакет ограничений с начала полномасштабной войны.

Об этом заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.

Что известно о ужесточении санкций против России?

По ее словам, осенью она представит самый масштабный список санкций против России с начала войны. Каллас отметила, что после введения новых ограничений общее количество российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции ЕС, сразу увеличится примерно на треть.

В то же время представительница ЕС не раскрыла, когда именно будет представлен новый пакет и какие конкретно ограничения он будет содержать.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что санкции уже существенно повлияли на российскую экономику и ее способность вести войну. По словам Каллас, введенные ЕС ограничения уже обошлись России в более чем 1 триллион евро, которые могли быть использованы для финансирования ее военной машины.

Давление должно продолжать нарастать до тех пор, пока Москва не прекратит войну,

– заявила Каллас.

Напомним, Сенат США одобрил законопроект о жестких санкциях против России 68 голосами против 9. Документ предусматривает санкции против российских чиновников и пошлины до 100% для стран, закупающих российские энергоносители, в частности Китая и Индии; далее его должна рассмотреть Палата представителей.

Зеленский поблагодарил американских сенаторов и заявил, что усиление санкционного давления на Россию поможет приблизить окончание войны.

Отметим, что эксперт Андрей Городницкий считает, что даже после принятия документа санкции могут не вступить в силу сразу, потому что Дональд Трамп будет обладать значительными полномочиями по их применению.