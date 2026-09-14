Санкции против России висят на волоске: кто в ЕС спасает кошельки олигархов

Европейская дипломатия оказалась в шаге от масштабного провала, который может сыграть на руку Кремлю. Судьба масштабных ограничений в отношении экономики противника неожиданно оказалась под вопросом из-за кулуарных переговоров.

Почему санкции против агрессора оказались под угрозой

Утром 14 сентября послы стран ЕС не смогли прийти к соглашению о продлении индивидуальных санкций против России, срок действия которых истекает уже 15 сентября. Главным препятствием стали требования Словакии и Франции, которые отказываются голосовать за пакет без выполнения их условий, о чем пишет "Европейская правда".

На карту поставлено более 3000 физических и юридических лиц из Российской Федерации, которые могут автоматически лишиться ограничений, если консенсус не будет достигнут вовремя. Словацкое правительство настаивает на исключении из санкционного списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Более того, еще 11 сентября к требованию оправдать Усманова неожиданно присоединилась и Франция.

В 9 утра 14 сентября Комитет постоянных представителей собрался в Брюсселе, но консенсуса не достиг, поэтому договорился провести еще одно заседание позже,

– сообщил один из европейских дипломатов.

Время новой встречи пока остается неопределенным, что создает серьезные риски для всего механизма сдерживания агрессора.

Какие решения предшествовали этому дипломатическому демаршу

Стоит напомнить, что попытки изменить правила игры продолжаются уже не первую неделю. Ранее Брюссель предлагал продлить действие санкций сразу на год, чтобы избежать постоянного шантажа каждые шесть месяцев, как это годами практиковало правительство Виктора Орбана. Однако Братислава стала единственной столицей, которая заблокировала эту инициативу, о чем сообщало издание Politico.

Для глобального рынка и Украины это означает, что российские миллиардеры по-прежнему обладают мощными рычагами влияния в Европе, пытаясь защитить свои активы. Если до 15 сентября решение не будет принято, путинские кошельки получат легальный доступ к своим европейским счетам, что станет ощутимым ударом по финансовому давлению на экономику врага.

Между тем Украина ввела новый пакет санкций против России, в который вошли 20 судов теневого флота, предприятия и граждане, связанные с "Ростехом", а также пропагандисты. Ограничения должны, в частности, ударить по российскому экспорту энергоносителей и предприятиям, обеспечивающим производство оружия.