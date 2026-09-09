Санкции против Абрамовича: стало известно решение суда ЕС

Российский бизнесмен Роман Абрамович подал иски в суд Европейского Союза. Он пытался оспорить включение своего имени в санкционные списки.

Что известно о ситуации с Абрамовичем

Но Абрамовичу в очередной раз отказали, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

Санкции против миллиардера ввели после начала полномасштабного вторжения. Дело в том, что Роман Абрамович является влиятельным человеком, связанным с российской экономикой.

Бизнесмен уже подавал иски в суд Европейского Союза. Но в декабре 2023 года и в сентябре 2025 года суд отклонил эти иски.

А именно в среду, 9 сентября, суд Европейского Союза в третий раз отклонил иски Абрамовича.

Ситуацию прокомментировал и корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович снова проиграл в суде ЕС (хет-трик!) в попытке добиться исключения из списка санкций ЕС против России,

– написал Йозвяк.

Напомним, что Владимир Зеленский предлагал направить средства от продажи футбольного клуба "Челси" на противоракетные системы для Украины. Речь идет о 2,4 миллиарда фунтов.