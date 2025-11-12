Санкции давят: Молдова хочет выкупить активы российской компании

Правительство Молдовы ведет переговоры с "Лукойл" о приобретении ее инфраструктуры в аэропорту Кишинева. Это происходит из-за введения санкций США против нефтяной компании России.

О чем Молдова договаривается с "Лукойлом"?

Об этом сообщил директор аэропорта Серджиу Спояла, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "Россияне уже воют": политолог указал на новую проблему, которую Путин создал себе

Мы подали предложение от имени аэропорта, и переговоры уже начались", - сказал Спояла журналистам. Мы рассматриваем несколько сценариев и, по моему мнению, процесс продвигается хорошо,

– рассказал Спояла.

По его словам, переговоры сейчас находятся на продвинутой стадии, но пока рано делать выводы. Результаты директор аэропорта ожидает через три дня.

Правительство Молдовы подтвердило, что подало предложение выкупить инфраструктуру "Лукойла" в аэропорту, в частности складские помещения, чтобы гарантировать стабильные поставки авиационного топлива.

Сейчас "Лукойл" является единственным поставщиком топлива в аэропорту имени Евгения Доги.

В Министерстве энергетики отметили, что стремятся заключить соглашение, которое будет максимально выгодным для страны.

На прошлой неделе министр энергетики Молдовы Дорин Жунгецу заявил, что "Лукойл" должен прекратить деятельность в Молдове до 21 ноября, когда начнут действовать санкции США. По его словам, Кишинев полностью поддерживает эти ограничения, но попросил временное исключение, чтобы избежать серьезных перебоев в поставках топлива для населения.

Стоит знать! На сегодня "Лукойл" в Молдове имеет сеть из 110 АЗС, которые обеспечивают страну бензином и дизелем, а также владеет объектами для обслуживания авиации.

Какие еще страны спасают активы "Лукойл"?

Также Болгария и Румыния пытаются не допустить остановки нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих российской компании "Лукойл" и находящихся на их территории, пишет Politico.

Парламент Болгарии принял закон, который позволит правительству взять под контроль деятельность нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, одобрить его продажу или даже национализировать предприятие, если возникнет необходимость.

Румыния хочет обратиться к Белому дому с просьбой об отсрочке санкций. А министр энергетики страны Богдан-Груя Иван подчеркнул, что страна "готова к любому сценарию", чтобы обеспечить экономическую стабильность государства.

Стоит знать! В Румынии расположен завод Petrotel, который тоже принадлежит российской компании "Лукойл".

Какие санкции ввели США?