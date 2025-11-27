Санкционное давление растет: Румыния введет спецконтроль над российскими компаниями

Западные санкции заставляют Румынию усиливать контроль над российскими активами на ее территории. Поэтому Бухарест создал механизм, который позволит правительству вводить специальный надзор над компаниями, которые рискуют оказаться под международными ограничениями.

Какие меры принимает правительство Румынии?

Речь идет в частности о румынском подразделении российской нефтяной компании "Лукойл", которая попала под западные санкции в октябре, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Министр юстиции Румынии Раду Маринеску рассказал, что проект чрезвычайного правительственного постановления был обнародован в среду, 26 ноября. И хотя в нем нет перечня конкретных компаний, по сути он будет касаться "Лукойл".

Необходимо создать правовую базу для таких случаев, –

отметил Маринеску.

Политик добавил, что постановление сформулировано достаточно широко, но в конкретном случае может применяться к "Лукойлу", который управляет нефтеперерабатывающим заводом Petrotel, что перерабатывает около 50 000 баррелей нефти в сутки и должен попасть под действие новых санкций США.

Проект закона предусматривает, что правительство Румынии будет иметь право назначать специальных администраторов, которые будут управлять местными российскими компаниями, попавших под западные санкции.

Такие меры смогут ввести, если установят "значительные экономические риски", или же по просьбе самих компаний.

Законопроект еще должно утвердить румынское правительство.

Предложенный механизм призван защитить энергетический сектор Румынии, где бесперебойное снабжение является критическим, чтобы избежать скачков цен в стране с самой высокой инфляцией и крупнейшим бюджетным дефицитом в ЕС,

– отмечает издание.

Заметьте! Кроме НПЗ Petrotel, который является третьим крупнейшим НПЗ в странах Черноморского региона, под действие санкций США попадет также сеть компании из более 300 автозаправочных станций.

Кто еще берет контроль над российскими компаниями?

Вчера стало известно, что Сербия планирует забрать в собственность нефтяную компанию NIS, которая частично принадлежит России, пишет Reuters.

Спикер сербского парламента Ана Брнабич сообщила, что депутаты планируют принять соответствующую поправку к закону о бюджете.

Одна из поправок, которую будет внесено, предусматривать возможность того, что в определенный момент мы переберем NIS,

– отметила Брнабич.

Добавим, что 44,9% акций NIS находятся в собственности "Газпром нефти", еще 11,3% – у "Газпрома". А эта компания владеет единственным НПЗ в стране.

Стоит знать! Также Болгария в этом месяце взяла под свой контроль нефтеперерабатывающий завод "Лукойл".

