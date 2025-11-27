Санкційний тиск зростає: Румунія запровадить спецконтроль над російськими компаніями

Західні санкції змушують Румунію посилювати контроль над російськими активами на її території. Тому Бухарест створив механізм, який дозволить уряду запроваджувати спеціальний нагляд над компаніями, які ризикують опинитися під міжнародними обмеженнями.

Яких заходів вживає уряд Румунії?

Мова йде зокрема про румунський підрозділ російської нафтової компанії "Лукойл", яка потрапила під західні санкції у жовтні, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Міністр юстиції Румунії Раду Марінеску розповів, що проєкт надзвичайної урядової постанови був оприлюднений у середу, 26 листопада. І хоча у ньому немає переліку конкретних компаній, по суті він стосуватиметься "Лукойл".

Необхідно створити правову базу для таких випадків, –

зауважив Марінеску.

Політик додав, що постанова сформульована досить широко, але у конкретному випадку може застосовуватися до "Лукойла", який управляє нафтопереробним заводом Petrotel, що переробляє близько 50 000 барелів нафти на добу та має потрапити під дію нових санкцій США.

Проєкт закону передбачає, що уряд Румунії матиме право призначати спеціальних адміністраторів, які управлятимуть місцевими російськими компаніями, що потрапили під західні санкції.

Такі заходи зможуть запровадити, якщо встановлять "значні економічні ризики", або ж на прохання самих компаній.

Законопроєкт ще має затвердити румунський уряд.

Запропонований механізм покликаний захистити енергетичний сектор Румунії, де безперебійне постачання є критичним, щоб уникнути стрибків цін у країні з найвищою інфляцією та найбільшим бюджетним дефіцитом в ЄС,

– зазначає видання.

Зауважте! Окрім НПЗ Petrotel, який є третім найбільшим НПЗ у країнах Чорноморського регіону, під дію санкцій США потрапить також мережа компанії з понад 300 автозаправних станцій.

Хто ще бере контроль над російськими компаніями?

Учора стало відомо, що Сербія планує забрати у власність нафтову компанію NIS, яка частково належить Росії, пише Reuters.

Спікер сербського парламенту Ана Брнабич повідомила, що депутати планують ухвалити відповідну поправку до закону про бюджет.

Одна з поправок, яку буде внесено, передбачатиме можливість того, що в певний момент ми переберемо NIS,

– наголосила Брнабич.

Додамо, що 44,9% акцій NIS знаходяться у власності "Газпром нефті", ще 11,3% – у "Газпрому". А ця компанія володіє єдиним НПЗ в країні.

Варто знати! Також Болгарія цього місяця взяла під свій контроль нафтопереробний завод "Лукойл".

Які санкції запровадили США проти Росії?