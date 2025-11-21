Чому нафта може застрягнути в морі?

За даними аналітичної компанії Kpler, вже близько 48 мільйонів барелів нафти "Роснефті" та "Лукойлу" зараз у дорозі або на етапі завантаження. Це переважно Urals та ESPO, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Серед цих суден 50 прямують до Китаю та Індії. Але є й танкери без вказаного пункту призначення або такі, що рухаються до дрібних портів – від Балтики до Південнокитайського моря. При цьому посередники намагаються дистанціюватися від ризикованої торгівлі, остерігаючись дії санкцій.

Натомість Росія прагне утримати експорт та якнайшвидше доставити нафту до місця призначення. Тому відвантаження у портах продовжуються високими темпами – на рівні близько 3,4 мільйона барелів на добу.

Однак аналітики зазначають, що не всі партії знайдуть своїх покупців, навіть у країнах Азії.

Хоча Китай та Індія залишаються головними імпортерами російської нафти, вони теж побоюються вторинних санкцій США проти будь-кого, хто допомагає Кремлю обходити обмеження, –

зауважує видання.

Тому мільйони барелів російської нафти можуть просто "зависнути" у морі в пошуку покупців. Але ефективність санкцій залежатиме від того, наскільки рішуче Вашингтон їх застосовуватиме.

Це боляче, але лише на кілька місяців. Згодом ринки знайдуть нові способи імпортувати цю нафту, уникаючи уваги США,

– прогнозує Адам Леннінг, аналітик SSY.

Варто знати! Наразі покупці шукають інших постачальників нафти. Втім наступні кілька тижнів покажуть, наскільки вони насправді готові відмовитися від російської нафти.

Як покупці відмовляються від російської нафти?

Після запровадження санкцій індійські нафтопереробники почали шукати заміну російській нафті та фрахтувати постачання із Близького Сходу.

Наразі більшість танкерів, що йдуть у напрямку Індії, транспортують нафту до двох індійських нафтових компаній:

до нафтопереробних заводів Reliance Industries Ltd. у Джамнагарі;

до порту Вадінар, що належить Nayara Energy Ltd.., пов'язаній з компанією "Роснефть".

Адже більшість індійських НПЗ після запровадження санкцій США відмовилися від закупівлі російської нафти. П’ять із семи індійських НПЗ оголосили про повну зупинку прийому сировини з Росії після 21 листопада.

Тим часом трейдери уважно відстежують, чи знайдуться взагалі покупці на нафту "Лукойлу" та "Роснафти", що вже перебуває у морі, пише Bloomberg.

Варто знати! Танкери з російською нафтою, які не встигли доставити сировину до 21 листопада, можуть застрягти біля узбережжя Індії в очікуванні подальших рішень. Їм, ймовірно, доведеться перевантажувати нафту на інші танкери або перенаправляти її до нових портів.

