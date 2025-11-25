Игнорируют санкции: американская компания продолжает работать с Роснефтью
- SLB, нефтесервисная компания со штаб-квартирой в США, продолжает обслуживать "Роснефть" через свой панамский филиал, нарушая новые американские санкции.
- Российский филиал SLB участвует в тендерах на обслуживание нефтегазовых месторождений компании "Роснефть", в частности проектов Восток Ойл и ТБС.
Мировой лидер в нефтесервисной отрасли SLB со штаб-квартирой в США игнорирует новые американские санкции против "Роснефти". Его филиалы продолжают обслуживать нефтяные месторождения российской компании.
Как SLB игнорирует санкции США?
Об этом говорится в расследовании аналитической и разведывательной компании Dallas, передает 24 Канал со ссылкой на Dallas-park.
Аналитики компании выяснили, что российский филиал SLB – ООО "Технологическая компания Шлюмберже" – принял участие в тендере на предоставление услуг доставки грузов на нефтегазовые месторождения проектов Восток ойл и ТБС.
По результатам этого тендера победитель получает контракт с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года, который должен обеспечить бесперебойное обслуживание упомянутых месторождений.
- Восток ойл – это проект российской Роснефти по добыче углеводородов на севере Красноярского края России.
- А ТБС – это российская компания Таймырбурсервис, которая полностью принадлежит Восток ойл и специализируется на услугах по добыче нефти и газа.
То есть обе компании являются частью "Роснефти".
В то же время первой в договоре на обслуживание российских подсанкционных месторождений выступает компания Schlumberger Logelco, Ink., которая юридически зарегистрирована в Панаме.
Как пришли к выводу аналитики на основе анализа тендерной документации, именно этот панамский филиал SLB будет выступать ключевым в логистическом обслуживании месторождений Роснефти. Другие же компании, которые примут участие в нем, будут предоставлять грузы и оборудование для их доставки на объекты.
Нынешнее расследование демонстрирует, что SLB и ее панамский филиал Schlumberger Logelco, Ink. обслуживают Роснефть. И это является прямым нарушением новых американских санкций,
– отмечают исследователи.
Что известно о сотрудничестве SLB с Россией?
Заметим, что нефтесервисная компания SLB входит в 500 крупнейших компаний мира, по рейтингу Fortune Global 500. Ее активы достигают 50 миллиардов долларов.
Компания не зарегистрирована в США, но ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, в Техасе. Она имеет разветвленную структуру подразделений по всему миру, в том числе в России.
Правда, в марте 2022 года SLB заявила, что отказалась от дальнейших инвестиций в России из-за западных санкций. Однако, как показывают исследования, ее российское подразделение "Технологическая компания Шлюмберже" продолжает функционировать на российском рынке самостоятельно и через посредников.
Возникает вопрос, сколько еще SLB будет так откровенно пренебрегать санкциями, отмалчиваться, или использовать общие фразы "о защите активов и персонала в России". Эта компания фактически реализует антиамериканскую политику. Потому что такое игнорирование санкций иначе не назвать,
– отмечают аналитики Dallas.
Какие санкции ввели США против России?
22 октября Соединенные Штаты объявили об очередном пакете ограничений, направленный против российской нефтяной отрасли. Под санкции попали две ключевые компании - "Роснефть" и "Лукойл", а вместе с ними и десятки их дочерних структур.
В целом ограничения затронули более тридцати подразделений, связанных с деятельностью этих энергетических гигантов.
В Минфине США также заявили, что готовы и в дальнейшем расширять перечень ограничений. Если возникнет необходимость, Вашингтон применит дополнительные меры, чтобы еще больше усложнить работу российских компаний, которые поддерживают войну против Украины.