Санкции США и ЕС против России действуют. Как бы в Кремле ни пытались скрыть реальную ситуацию в экономике, кризис охватывает все больше отраслей, добравшись до ключевых секторов.

Какие отрасли страдают от санкций больше всего?

Из-за войны и санкций в России значительно упали продажи автомобилей. За первые полгода 2025-го продажи новых автомобилей упали на 23,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Почти 20 % застройщиков из-за санкций против России оказались под угрозой банкротства, ведь продажи недвижимости резко сократились на фоне высоких ставок ипотеки.

Из-за недостатка бензина цены на топливо не удается стабилизировать. Вследствие чего в ближайшее время ожидается объявление о банкротстве заправочных станций. Первыми могут закрыться малые независимые АЗС,

Большая проблема с запасами зерна также возникла в России. По состоянию на 1 июля объемы зерновых сократились на 47,3 % по сравнению с прошлым годом:

запасы пшеницы упали с 11,164 миллиона тонн до 4,951 миллиона тонн;

запасы ржи сократились на 31,2 %;

ячменя – на 24,1 %;

овса – на 15,8 %.

Важно! Кроме того, из-за недоступности ипотеки резко упал спрос на массовое жилье. В Москве его продажи в июле сократились до 32 %,, что стало историческим минимумом.

Какой дефицит кадров в России?

Кроме того, экономику России подтачивает большой дефицит кадров. В логистической отрасли он достиг 1 миллиона работников. Логистика стала одной из 5 сфер с острой нехваткой людей.

Особенно востребованными в августе являются водители грузового транспорта, менеджеры по транспортной логистике, комплектовщики и грузчики.

Больше всего не хватает сотрудников в таких регионах:

Москва и московская область;

Ростовская область;

Свердловская область;

Новосибирская область;

Петербург;

Татарстан.

Более 90 % владельцев гостиниц пострадали от дефицита кадров в России в 2025 году. Особенно остро не хватает персонала в хозяйственной службе (24 %), а также среди администраторов и хостес (22 %).

В дополнение к тому россияне стремительно беднеют.

Почти половина россиян среди клиентов микрофинансовых организаций занимают деньги на повседневные расходы и оплату жилищно-коммунальных услуг. За первые шесть месяцев общее количество заявок на получение средств выросло с 4,28 миллиона до 4,4 миллиона год в год, из них 46% – то есть более 2 миллионов – пришлось на ежедневные покупки,

– говорят в разведке.

Стоит знать! Россиянам даже не хватает денег, чтобы собрать детей в школу. Каждый шестой родитель (16%) вынужден занимать деньги для покупок в школу, а еще 16% используют для этого накопления.