Бедность, банкротства и дефицит кадров: как санкции подтачивают Россию изнутри
- Санкции против России повлияли на различные секторы экономики, в частности на продажи автомобилей, которые снизились на 23,9 %, и на рынок недвижимости, где 20 % застройщиков под угрозой банкротства.
Россия сталкивается с дефицитом кадров, в частности в логистической отрасли, где не хватает 1 миллиона работников, а также растет количество людей, которые вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям для покрытия повседневных расходов.
Санкции США и ЕС против России действуют. Как бы в Кремле ни пытались скрыть реальную ситуацию в экономике, кризис охватывает все больше отраслей, добравшись до ключевых секторов.
Какие отрасли страдают от санкций больше всего?
Из-за войны и санкций в России значительно упали продажи автомобилей. За первые полгода 2025-го продажи новых автомобилей упали на 23,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Почти 20 % застройщиков из-за санкций против России оказались под угрозой банкротства, ведь продажи недвижимости резко сократились на фоне высоких ставок ипотеки.
Из-за недостатка бензина цены на топливо не удается стабилизировать. Вследствие чего в ближайшее время ожидается объявление о банкротстве заправочных станций. Первыми могут закрыться малые независимые АЗС,
Большая проблема с запасами зерна также возникла в России. По состоянию на 1 июля объемы зерновых сократились на 47,3 % по сравнению с прошлым годом:
- запасы пшеницы упали с 11,164 миллиона тонн до 4,951 миллиона тонн;
- запасы ржи сократились на 31,2 %;
- ячменя – на 24,1 %;
- овса – на 15,8 %.
Важно! Кроме того, из-за недоступности ипотеки резко упал спрос на массовое жилье. В Москве его продажи в июле сократились до 32 %,, что стало историческим минимумом.
Какой дефицит кадров в России?
Кроме того, экономику России подтачивает большой дефицит кадров. В логистической отрасли он достиг 1 миллиона работников. Логистика стала одной из 5 сфер с острой нехваткой людей.
Особенно востребованными в августе являются водители грузового транспорта, менеджеры по транспортной логистике, комплектовщики и грузчики.
Больше всего не хватает сотрудников в таких регионах:
- Москва и московская область;
- Ростовская область;
- Свердловская область;
- Новосибирская область;
- Петербург;
- Татарстан.
Более 90 % владельцев гостиниц пострадали от дефицита кадров в России в 2025 году. Особенно остро не хватает персонала в хозяйственной службе (24 %), а также среди администраторов и хостес (22 %).
В дополнение к тому россияне стремительно беднеют.
Почти половина россиян среди клиентов микрофинансовых организаций занимают деньги на повседневные расходы и оплату жилищно-коммунальных услуг. За первые шесть месяцев общее количество заявок на получение средств выросло с 4,28 миллиона до 4,4 миллиона год в год, из них 46% – то есть более 2 миллионов – пришлось на ежедневные покупки,
– говорят в разведке.
Стоит знать! Россиянам даже не хватает денег, чтобы собрать детей в школу. Каждый шестой родитель (16%) вынужден занимать деньги для покупок в школу, а еще 16% используют для этого накопления.