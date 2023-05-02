Необходимость "атомных" санкций против России: почему это важно в контексте войны против Украины

Российская ядерно-энергетическая отрасль приносит немало средств стране, которые впоследствии используются для ведения боевых действий. Впрочем, этот сектор до сих пор не под санкционным давлением Европы.

Зависимость Европы

На мировом рынке атомного проектирования Россия занимает первое место. Страна активно проводит научно-исследовательскую работу и деятельность по расширению своего зарубежного присутствия.

Читайте также Должен "задушить машину" Путина: в Британии предложили идею экономического "Рамштайна"

Обратите внимание, что портфель зарубежных проектов по состоянию на конец 2022 года содержит 34 энергоблока в 11 странах. Даже после того, как Россия приступила к вторжению в Украину. Это качественно иллюстрирует прошлогоднее исследование DiXi Group. Кроме того, согласно данным самого "Росатома", финансовая оценка заказов на ближайшие 10 лет составляет 130 – 140 миллиардов долларов.

Например, страны Евросоюза, которые имеют значительную зависимость по действующим контрактам в ядерной отрасли:

Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Испания и Финляндия – из-за поставок ядерного топлива или обогащенного урана для его производства;

АЭС "Пакш-2" в Венгрии – из-за строительства новых атомных энергоблоков.

Исследование Nature Energy демонстрирует, что в список стран с высоким уровнем зависимости попали две европейские страны: Венгрия и Испания. А в топе наиболее зависимых государств – Индия, Китай, Египет, Иран, Беларусь и Турция.

"Росатом" и российский военный комплекс

Известно, что некоторые организации, входящие в структуру госкорпорации "Росатом", тесно связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Следовательно, они привлечены к разработке, испытаниям и производству ядерных боеприпасов страны, капитальных ремонтов, модернизации и расширения гражданского флота ледоколов и подлодок страны-агрессора с атомными двигателями.

И даже после этого страна-агрессор до сих пор имеет членство в международных организациях — она входит в состав Совета управляющих МАГАТЭ, который является одним из двух руководящих органов агентства и имеет полномочия рассмотрения финансовых ведомостей.

Важно, что избегание санкционных ограничений позволяет России до сих пор вести активную деятельность на международном уровне.

К теме Это нельзя назвать "голодом", – военный эксперт предположил, сколько снарядов еще есть в России

Что нужно сделать, чтобы уменьшить влияние страны-агрессора

В DiXi Group предложили подход, имеющий целью ограничить влияние России на мировую ядерную энергетику:

Это прежде всего персональные санкции и ограничения на отдельные структуры "Росатома": поэтапное усиление давления и введение санкций зависит, связаны ли конкретные компании и организации с эксплуатацией действующих АЭС за пределами страны-агрессора, участвуют или сотрудничают с оборонным сектором, имеют ли потенциальные возможности импорта товаров для последующего их перенаправления в оборонный сектор. Такая категоризация должна включать в себя ряд этих и других критериев.

Дополнение REPowerEU поэтапным планом действий по уменьшению зависимости от корпорации "Росатом" на уровне ЕС с определением конкретных сроков отказа от российских услуг, сырья или оборудования при эксплуатации АЭС с последующим запрещением сотрудничества с российскими компаниями.

Блокировка проектов "Росатома" за рубежом с целью недопущения распространения влияния страны-агрессора. Для этого в первую очередь необходимо ввести открытость перечня контрагентов (особенно западных компаний) по действующим контрактам "Росатома", связанным с эксплуатацией и обслуживанием АЭС, научно-исследовательскими проектами, утилизацией отработанного ядерного топлива, поставками урана, услугами по его обогащению и прочее.

К слову, необходимо усиление экспортного контроля на уровне еще и каждой страны, расширение перечня товаров двойного назначения, которые запрещено экспортировать в Россию, а также создание общеевропейского органа для контроля выполнения этой части санкционного механизма.