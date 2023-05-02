Необхідність "атомних" санкцій проти Росії: чому це важливо в контексті війни проти України

Російська ядерно-енергетична галузь приносить чимало коштів країні-агресорці, які згодом використовують для ведення бойових дій. Втім цей сектор ще й досі не під санкційним тиском Європи.

Залежність Європи

На світовому ринку атомного проєктування Росія займає перше місце. Країна активно проводить науково-дослідницьку роботу та діяльність по розширенню своєї закордонної присутності.

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Зверніть увагу, що портфель закордонних проєктів станом на кінець 2022 року містить 34 енергоблоки в 11 країнах. Навіть після того, як Росія розпочала вторгнення в Україну. Це якісно ілюструє минулорічне дослідження DiXi Group. Крім того, згідно з даними самого "Росатома" фінансова оцінка замовлень на найближчі 10 років складає 130 – 140 мільярдів доларів.

До прикладу, такі країни Євросоюзу мають значну залежність за діючим контрактам в ядерній галузі:

Болгарія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Іспанія та Фінляндія – через постачання ядерного палива або збагаченого урану для його виробництва;

АЕС "Пакш-2" в Угорщині – через будівництво нових атомних енергоблоків.

Дослідження Nature Energy демонструє, що до переліку країн з високим рівнем залежності потрапили дві європейські країни: Угорщина та Іспанія. А у топі найбільш залежних держав — Індія, Китай, Єгипет, Іран, Білорусь та Туреччина.

"Росатом" та російський військовий комплекс

Відомо, що деякі організації, які входять в структуру держкорпорації "Росатом", тісно пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.

Відтак вони залучені до розробки, випробувань та виробництва ядерних боєприпасів країни, капітальних ремонтів, модернізації та розширення цивільного флоту криголамів та підводних човнів країни-агресорки з атомними двигунами.

І навіть після цього країна-агресорка ще досі має членство в міжнародних організаціях — вона входить до складу Ради керуючих МАГАТЕ, яка є одним із двох керівних органів агентства та має повноваження розгляду фінансових відомостей.

Важливо, що уникнення санкційних обмежень дає змогу Росії й досі вести активну діяльність на міжнародному рівні.

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Що потрібно зробити, щоб зменшити вплив країни-агресорки

У DiXi Group запропонували підхід, що має на меті обмежити впливу Росії на світову ядерну енергетику:

Це насамперед персональні санкції та обмеження на окремі структури "Росатома": поетапне посилення тиску та запровадження санкцій залежить, чи конкретні компанії та організації пов’язані з експлуатацією діючих АЕС за межами країни-агресорки, беруть участь чи співпрацюють з оборонним сектором, мають потенційні можливості імпорту товарів для подальшого їх перенаправлення в оборонний сектор. Така категоризація має включати низку цих та інших критеріїв.

Доповнення REPowerEU поетапним планом дій по зменшенню залежності від корпорації "Росатом" на рівні ЄС з визначенням конкретних термінів відмови від російських послуг, сировини або обладнання при експлуатації АЕС з подальшою забороною співробітництва з російськими компаніями.

Блокування проєктів "Росатому" за кордоном з метою недопущення поширення впливу країни-агресорки. Для цього, в першу чергу, необхідно запровадити відкритість переліку контрагентів (особливо західних компаній) по діючим контрактам "Росатома", пов’язаним з експлуатацією та обслуговуванням АЕС, науково-дослідницькими проєктами, утилізацією відпрацьованого ядерного палива, поставками урану, послугами з його збагачення та інше.

До слова, необхідне посилення експортного контролю на рівні ще й кожної країни, розширення переліку товарів подвійного призначення, які заборонено експортувати в Росію, а також створення загальноєвропейського органу для контролю виконання цієї частини санкційного механізму.