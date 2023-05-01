Що сталося

Депутат від Консервативної партії, Алісія Кернс, яка є головою спеціального комітету із закордонних справ Палати громад у Лондоні, закликала у Twitter створити так званий "економічний "Рамштайн" для тих, хто бореться за свободу України".

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Вона активно зреагувала на низку цифр, які показали, що запроваджені санкції проти Росії подіяли гірше ніж очікувалося.

Ця надзвичайно деталізована тема ще більше підтверджує потребу в "економічному "Рамштайні" для тих, хто бореться за свободу України. Зрозуміло, що нам не вдалося належним чином фінансово задушити військову машину Путіна, і ми повинні завадити йому фінансувати свої атаки на мирних жителів. Ми можемо зробити це, лише якщо мобілізуємося як уряди, для координації економічної та військової діяльності,
– переклад її допису.

Кернс вставила у свій твіт посилання на тему головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса.

Оцінка нашої політики санкцій. Тільки 2 питання мають значення. По-перше, чи наші санкції істотно обмежили здатність Росії вести війну? По-друге, чи є наші санкції стримуючим фактором для країн, які можуть почати війну в майбутньому? На жаль, відповідь на обидва запитання: "Ні!",
– написав він у своєму дописі.

Чи витримає російська економіка ще рік війни

  • Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, суттєвий вплив на російську економіку можуть мати санкції Заходу. Але лише якщо вони будуть систематичними та довгостроковими.
  • У виданні The Washington Post з посиланням на "злиті" документи Пентагону повідомили, що Росії вистачить грошей ще на рік війни.
  • Якщо вірити документам, то російський бізнес уже начебто адаптувався і сплачуватиме Владіміру Путіну корпоративний податок. Крім того, і Фонд національного добробуту Росії, буцім-то, теж добре себе почуває.