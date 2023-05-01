Що сталося

Депутат від Консервативної партії, Алісія Кернс, яка є головою спеціального комітету із закордонних справ Палати громад у Лондоні, закликала у Twitter створити так званий "економічний "Рамштайн" для тих, хто бореться за свободу України".

Цікаво Путіна попросили не приїжджати до ПАР, бо змушені будуть заарештувати, – ЗМІ

Вона активно зреагувала на низку цифр, які показали, що запроваджені санкції проти Росії подіяли гірше ніж очікувалося.

This highly detailed thread gives even more credence to the need for an 'Economic "Ramstein"' of those fighting for Ukraine's freedom.



It's clear we have failed to adequately financially suffocate Putin's war machine, and we must prevent him being able to fund his attacks on… https://t.co/APYdvdNTCl — Alicia Kearns MP (@aliciakearns) May 1, 2023

Ця надзвичайно деталізована тема ще більше підтверджує потребу в "економічному "Рамштайні" для тих, хто бореться за свободу України. Зрозуміло, що нам не вдалося належним чином фінансово задушити військову машину Путіна, і ми повинні завадити йому фінансувати свої атаки на мирних жителів. Ми можемо зробити це, лише якщо мобілізуємося як уряди, для координації економічної та військової діяльності,

– переклад її допису.

Кернс вставила у свій твіт посилання на тему головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса.

Оцінка нашої політики санкцій. Тільки 2 питання мають значення. По-перше, чи наші санкції істотно обмежили здатність Росії вести війну? По-друге, чи є наші санкції стримуючим фактором для країн, які можуть почати війну в майбутньому? На жаль, відповідь на обидва запитання: "Ні!",

– написав він у своєму дописі.

Чи витримає російська економіка ще рік війни