Депутат від Консервативної партії, Алісія Кернс, яка є головою спеціального комітету із закордонних справ Палати громад у Лондоні, закликала у Twitter створити так званий "економічний "Рамштайн" для тих, хто бореться за свободу України".

Цікаво Путіна попросили не приїжджати до ПАР, бо змушені будуть заарештувати, – ЗМІ

Вона активно зреагувала на низку цифр, які показали, що запроваджені санкції проти Росії подіяли гірше ніж очікувалося.

This highly detailed thread gives even more credence to the need for an 'Economic "Ramstein"' of those fighting for Ukraine's freedom.



It's clear we have failed to adequately financially suffocate Putin's war machine, and we must prevent him being able to fund his attacks on… https://t.co/APYdvdNTCl