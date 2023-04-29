Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, суттєвий вплив на російську економіку можуть мати санкції Заходу. Але лише якщо вони будуть систематичними та довгостроковими.

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Поки грошей вистачає

У виданні The Washington Post з посиланням на "злиті" документи Пентагону повідомили, що Росії вистачить грошей ще на рік війни. Якщо вірити документам, то російський бізнес уже начебто адаптувався і сплачуватиме Владіміру Путіну корпоративний податок. Крім того, і Фонд національного добробуту Росії, буцім-то, теж добре себе почуває.

На рік кошти точно є. У них дефіцит бюджету за перші три місяці (2023 року – 24 Канал) – 30 мільярдів доларів, що багато, але навіть якщо до кінця року борг стане 120 мільярдів, то російська економіка це витримає,

– зазначив Михайло Шейтельман.

А ось податок, який ввели на бізнес, Росію не дуже рятує. Тому що у цьому випадку бізнесмени здаватимуть рублі, а не долари. За словами політтехнолога, гроші в Росії закінчаться не тоді, коли закінчаться рублі, тому що їх вони можуть додруковувати, скільки захочуть. Але тоді, коли закінчаться долари.

"Долари почали закінчуватися з початку грудня через санкції щодо енергоносіїв. Але санкції лише розпочалися. Питання не в тому чи вистачить грошей, а в тому, наскільки серйозні санкції вводитимуть далі", – підкреслив політтехнолог.

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Ядерна галузь

Нещодавно в Європейському Союзі почали обговорювати майбутній 11 пакет санкцій проти Росії. Минулий пакет був прийнятий ще у лютому 2023 року.

Більш як два місяці немає нового пакета санкцій. Раніше вводили раз в місяць, а тут уже два місяці немає. Попереду ще російська ядерна енергетика та інші сфери,

– зауважив Шейтельман.

Серед країн "Великої сімки" все більше розмов про введення обмежень саме у сфері ядерної енергетики. Вони могли б затягнутись на довгі роки, оскільки не є короткостроковими.

У випадку впроваджень довгих, систематичних та цілеспрямованих санкцій російська економіка справді може не витримати подібного тиску.

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