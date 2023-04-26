Обмеження Заходу дають результат

У першому кварталі 2023 року експорт сирої нафти та нафтопродуктів з Росії скоротився майже на 30%. Усе це наслідки санкцій Заходу щодо запобігання зростанню цін.

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До слова, зараз Росія переорієнтувалася на Китай та Індію. На ці дві країни припало вже близько 75% експорту сирої нафти. Водночас на Європу – впала до 19%.

Відтак на європейському ринку попит практично зник, а ціна на російську нафту впала на 20— 25 доларів. Водночас на азійському ринку ціна впала лише на 10 доларів.

Як порушуються санкції

У дослідженні KSE Institute зазначають, що є випадки, коли фіксуються порушення санкції, а саме щодо режиму обмеження цін G7.

У першому кварталі 2023 році експортна ціна на сиру нафту з Росії становила 73 долари за барель у порту Козьміно. Це вище за граничну ціну у 60 доларів, яка була встановлена на початку 2023 року.

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Тому аналітики радять союзникам України посилити чинні санкції, а саме: