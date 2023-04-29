Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, существенное влияние на российскую экономику могут оказать санкции Запада. Но только если они будут систематическими и долгосрочными.
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Пока денег хватает
В издании The Washington Post со ссылкой на "слитые" документы Пентагона сообщили, что России хватит денег еще на год войны. Если верить документам, то российский бизнес уже вроде бы адаптировался и платит Владимиру Путину корпоративный налог. Кроме того, и Фонд национального благосостояния России вроде бы тоже хорошо себя чувствует.
На год средства точно есть. У них дефицит бюджета за первые три месяца (2023 года – 24 Канал) – 30 миллиардов долларов, что много, но даже если до конца года долг станет 120 миллиардов, то российская экономика это выдержит,
– отметил Михаил Шейтельман.
А вот налог, введенный на бизнес, Россию не очень спасает. Потому что в этом случае бизнесмены будут сдавать рубли, а не доллары. По словам политтехнолога, деньги в России закончатся не тогда, когда кончатся рубли, потому что их они могут допечатывать, сколько захотят. Но тогда когда закончатся доллары.
"Доллары начали заканчиваться с начала декабря из-за санкций в отношении энергоносителей. Но санкции только начались. Вопрос не в том хватит ли денег, а в том, насколько серьезные санкции будут вводить дальше", – подчеркнул политтехнолог.
Михаил Шейтельман о возможности России финансировать войну: смотрите видео
Ядерная отрасль
Недавно в Европейском Союзе начали обсуждать будущее 11 пакет санкций против России. Прошлый пакет был принят еще в феврале 2023 года.
Более двух месяцев нет нового пакета санкций. Раньше вводили раз в месяц, а здесь уже два месяца нет. Предстоит еще российская ядерная энергетика и другие сферы,
– заметил Шейтельман.
Среди стран "Большой семерки" все больше разговоров о введении ограничений именно в сфере ядерной энергетики. Они могли бы затянуться на долгие годы, поскольку не краткосрочны.
В случае введения длинных, систематических и целенаправленных санкций российская экономика действительно может не выдержать подобного давления.
Новые санкции против России: что известно
- 11 пакет санкций, обсуждение которого уже началось в Брюсселе, может включать многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств. Впрочем, о полном запрете транзита, к сожалению, речь не идет.
- В то же время страны "Большой семерки" обсуждали возможность полного запрета на экспорт в Россию. Это могло бы нанести большой удар российской экономике. Однако добиться консенсуса в этом вопросе не удалось.
- Следует отметить, что за первый квартал 2023 года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России снизился примерно на 30%. Цена на российскую нефть упала на 20 – 25 долларов.