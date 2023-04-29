Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, существенное влияние на российскую экономику могут оказать санкции Запада. Но только если они будут систематическими и долгосрочными.

Смотрите также Крылатые ракеты Х-50 "Орион": последний аргумент Путина или деньги на ветер

Пока денег хватает

В издании The Washington Post со ссылкой на "слитые" документы Пентагона сообщили, что России хватит денег еще на год войны. Если верить документам, то российский бизнес уже вроде бы адаптировался и платит Владимиру Путину корпоративный налог. Кроме того, и Фонд национального благосостояния России вроде бы тоже хорошо себя чувствует.

На год средства точно есть. У них дефицит бюджета за первые три месяца (2023 года – 24 Канал) – 30 миллиардов долларов, что много, но даже если до конца года долг станет 120 миллиардов, то российская экономика это выдержит,

– отметил Михаил Шейтельман.

А вот налог, введенный на бизнес, Россию не очень спасает. Потому что в этом случае бизнесмены будут сдавать рубли, а не доллары. По словам политтехнолога, деньги в России закончатся не тогда, когда кончатся рубли, потому что их они могут допечатывать, сколько захотят. Но тогда когда закончатся доллары.

"Доллары начали заканчиваться с начала декабря из-за санкций в отношении энергоносителей. Но санкции только начались. Вопрос не в том хватит ли денег, а в том, насколько серьезные санкции будут вводить дальше", – подчеркнул политтехнолог.

Михаил Шейтельман о возможности России финансировать войну: смотрите видео

Ядерная отрасль

Недавно в Европейском Союзе начали обсуждать будущее 11 пакет санкций против России. Прошлый пакет был принят еще в феврале 2023 года.

Более двух месяцев нет нового пакета санкций. Раньше вводили раз в месяц, а здесь уже два месяца нет. Предстоит еще российская ядерная энергетика и другие сферы,

– заметил Шейтельман.

Среди стран "Большой семерки" все больше разговоров о введении ограничений именно в сфере ядерной энергетики. Они могли бы затянуться на долгие годы, поскольку не краткосрочны.

В случае введения длинных, систематических и целенаправленных санкций российская экономика действительно может не выдержать подобного давления.

Новые санкции против России: что известно