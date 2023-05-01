Что произошло

Депутат от Консервативной партии, Алисия Кернс, являющаяся главой специального комитета по иностранным делам Палаты общин в Лондоне, призвала в Twitter создать так называемый "экономический "Рамштайн" для тех, кто борется за свободу Украины".

Интересно Путина попросили не приезжать в ЮАР, потому что вынуждены будут арестовать, – СМИ

Она активно среагировала на ряд цифр, показавших, что введенные санкции против России возымели действие хуже, чем ожидалось.

Эта чрезвычайно детализированная тема еще больше подтверждает потребность в экономическом "Рамштайне" для тех, кто борется за свободу Украины. Понятно, что нам не удалось должным образом финансово задушить военную машину Путина, и мы должны помешать ему финансировать свои атаки на мирных жителей. можем сделать это, только если мобилизуемся как правительства для координации экономической и военной деятельности,
– перевод ее сообщения.

Кэрнс вставила в свой твит ссылку на тему главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса.

Оценка нашей политики санкций. Только 2 вопроса имеют значение. Во-первых, существенно ли наши санкции ограничили способность России вести войну? Во-вторых, наши санкции являются сдерживающим фактором для стран, которые могут начать войну в будущем? К сожалению, ответ на оба вопроса: "Нет!",
– написал он в своем сообщении.

Выдержит ли российская экономика еще год войны

  • Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, существенное влияние на российскую экономику могут иметь санкции Запада. Но только если они будут систематическими и долгосрочными.
  • В издании The Washington Post со ссылкой на "слитые" документы Пентагона сообщили, что России хватит денег еще на год войны.
  • Если верить документам, то российский бизнес уже вроде бы адаптировался и платит Владимиру Путину корпоративный налог. Кроме того, и Фонд национального благосостояния России, вроде бы, тоже хорошо себя чувствует.