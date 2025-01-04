Таку думку висловили журналісти видання "Закон і Бізнес".

Цікаво Порошенко вкотре зізнався у тісних контактах із Москвою, – експерт про голосування "ЄС" по Бойку

Чому проти Порошенка повинні запровадити санкції РНБО

Як пише видання, сьогодні нардеп вийшов з критикою харківських угод, за якими Україна мала знижку на російський газ в обмін на базування Чорноморського флоту Росії в Криму. Хоча за часів роботи в уряді Азарова – Януковича Порошенко мав повністю протилежний погляд: називав угоди мистецтвом компромісу та максимально сприяв їх впровадженню.

Як пише "Закон і Бізнес", саме Порошенко працюючи в уряді Януковича відповідав за просування харківських угод. Тоді в інтерв’ю "5 каналу" він наголошував: "Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ – це мистецтво компромісу. Але продовження терміну було необоротно".

Ставши міністром економіки в Уряді Азарова, Порошенко відповідав за економічне співробітництво та виконання угод із Росією, пише видання.

На цих посадах, Петро Порошенко просував і власні інтереси – опановував російський ринок для Липецької кондитерської фабрики. При цьому, як відомо, не припиняв сплачувати податки в російський бюджет навіть після початку російсько-української війни у 2014 році,

– зазначає видання "Закон і Бізнес".

Журналісти також наголошують, що Порошенко є підозрюваним у справі про державну зраду. Він проходить у цій справі разом із кумом президента Росії Владіміра Путіна – Віктором Медведчуком.

"З огляду на це, експерти здивовані бездіяльністю РНБО, якій слід застосувати санкції до Порошенка за державну зраду та підтримку країни-агресора. До того ж, як відомо, його син – Олексій Порошенко – наразі переховується в Лондоні, ухиляючись від мобілізації. Нещодавно він був оголошений у розшук, оскільки двічі не з'явився за повісткою до Печерського районного у місті Києві ТЦК та СП", – резюмує "Закон і Бізнес".

Як повідомлялось раніше, Порошенка розкритикували за те що він зіграв на стороні колишнього регіонала екслідера ОПЗЖ Юрія Бойка у відкликанні його з комітету.