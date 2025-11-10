Форс-мажор у "Лукойла": компания может потерять один из самых ценных активов из-за санкций

Российская нефтяная компания "Лукойл" объявила форс-мажор на одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Речь идет о месторождении West Qurna-2, расположенном в Ираке.

Почему возник форс-мажор?

Западные санкции против компании сделали невозможным дальнейшую работу "Лукойл" на месте, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Дело в том, что в октябре сначала Великобритания, а затем США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России. В результате, по словам трех источников, Ирак пипинив все денежные и нефтяные выплаты в пользу "Лукойла".

Российская компания в ответ направила письмо в министерство нефти Ирака. В нем она заявила, что санкции создали чрезвычайные обстоятельства, которые препятствуют нормальным операциям на месторождении West Qurna-2.

Если ситуацию не удастся решить в течение шести месяцев, "Лукойл" может полностью свернуть производство и покинуть проект,

– сообщил изданию иракский чиновник.

Ирак отменил на ноябрь передачу около 4 миллионов баррелей нефти, которые должны были быть зачислены как выплаты "Лукойлу".

Сейчас все доходы компании, полученные в Ираке, заморожены из-за санкций США.

Менеджер месторождения сообщил, что "Лукойл" также прекратила контракты со всеми иностранными работниками, кроме россиян и иракцев.

Кроме того, компания пытается защититься от штрафов, предусмотренных контрактом, за невыполнение обязательств перед иракским министерством.

Важно! Месторождение West Qurna-2, по данным издания, является самым ценным зарубежным активом "Лукойла". Оно обеспечивает около 9% общей добычи нефти Ирака, а его мощность сейчас составляет около 480 тысяч баррелей в сутки.

Какие еще активы "Лукойл" страдают от санкций?

Под ударом санкций также оказались активы "Лукойла" в Европе.

В Болгарии власти проводят проверки и вводят меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе, который принадлежит российской компании. Парламент уже принял закон, который позволит правительству назначить руководителя НПЗ, взять под контроль его деятельность, одобрить продажу или даже национализировать предприятие при необходимости, пишет Politico.

Власти Молдовы уже предложили "Лукойлу" выкупить его активы на своей территории, чтобы предотвратить санкционный удар, включая топливный склад для авиации.

Стоит знать! Также в Румынии расположен завод Petrotel российской компании. И власти заявили, что готовы к любым сценариям в отношении предприятия, чтобы защитить свою энергетическую безопасность.

Что известно о санкциях против "Лукойла"?