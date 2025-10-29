Нужно отречься от Путина: США дали знак российскому бизнесу

Санкции США против "Лукойла" заставляют нефтяного гиганта терять деньги и продавать международные активы. Наложенные ограничения подают сигнал российскому бизнесу, что поддержка Путина может ему дорого стоить.

Что означают санкции США против российской частной компании?

США вернулись на путь санкций против России, введя ограничения для двух крупнейших нефтяных компаний – частного "Лукойла" и государственной "Роснефти". Это может положить начало дальнейшим ограничениям и в перспективе привести к признанию России государством-спонсором терроризма, рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Это сигнал частному бизнесу России: не думайте, что вас спасет то, что вы частные. Мы вас рассматриваем как часть государства Россия и отвечать вы будете за свое руководство. Это такой жирный намек на то, что либо вы убираете Путина и не будете ни за что отвечать, или остаетесь с ним, но тогда будете отвечать за все его преступления. Здесь решать российскому бизнесу.

Заметим! В первые два дня после введения санкций США акции "Лукойла" и "Роснефти" обвалились. Капитализация компаний совокупно сократилась на 5,2 миллиарда долларов.

По мнению эксперта Ивана Уса, санкции США против России потенциально могут запустить другие процессы внутри Соединенных Штатов, которые помогут ослабить государство-агрессора.

К примеру, Сенат возвращается к вопросу признания России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Комитет по международным делам одобрил соответствующий законопроект 22 октября.

Есть идея по поводу российских активов, что их надо передать Украине. Ее также обсуждают. Вот вам последствия санкций. Когда увидели этот сигнал, то мгновенно начали реагировать на него,

– говорит Иван Ус.

Как санкции США повлияли на крупнейшую частную нефтяную компанию России?