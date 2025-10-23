Санкции США могут обвалить бизнес немецкой "дочки" "Роснефти": клиенты недовольны
- США ввели санкции против "Роснефти", что ставит под угрозу доступ ее немецкого подразделения к клиентам.
- Немецкое правительство ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы исключить Rosneft Deutschland из-под действия санкций.
США ввели санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть". Ограничения против последней могут больно ударить по ее немецкому подразделению.
Почему бизнес компании под угрозой?
Компания Rosneft Deutschland может потерять доступ к своим главным клиентам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Дело в том, что немецкое подразделение "Роснефти" не исключили из последнего пакета американских санкций против России, хотя компанию и передали под контроль правительства Германии еще в 2022 году,
По данным источников издания, нефтяные трейдеры, энергетические компании и банки уже угрожают прекратить сотрудничество с Rosneft Deutschland.
Вместе с тем немецкое правительство пытается исключить компанию из-под действия американских санкций и ведет активные переговоры по этому поводу с Вашингтоном.
В Министерстве экономики Германии сообщили, что в ближайшее время ведомство предоставит официальный комментарий по этой ситуации.
Стоит знать! После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия забрала активы немецкой "дочки" "Роснефти" и временно передала их в управление государственному доверенному администратору. Однако полностью национализировать компанию правительство не решилось.
Что известно о санкциях США против "Роснефти"?
США ввели санкции против нефтяной сферы России, чтобы надавить на Москву и заставить завершить войну в Украине, сообщили в Министерстве финансов страны.
Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам в доброй вере. Министерство финансов будет продолжать использовать свои полномочия для поддержки мирного процесса,
– сообщили в Минфине.
В список ограничений, кроме "Роснефти" и "Лукойла", вошли также российские их дочерние – в целом 31 компания.
Санкции предусматривают, что все имущество и доли, связанные с компаниями, находящихся в США, будут заблокированы.
Стоит знать! Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что США будут продолжать такие ограничения, если будет необходимо.
Какие еще санкции против России приняли?
23 октября Европейский Союз принял свой 19-й пакет санкций против России. Это стало возможным после того, как Словакия сняла свои предыдущие предостережения и официально поддержала новую инициативу.
Согласно сообщениям, новые ограничения запрещают России импортировать сжиженный природный газ на рынки ЕС с января 2027 года, проводить финансовые операции для компаний "Роснефти" и "Газпромнефти", а также использовать для обхода нефтяных ограничений 118 судов так называемого "теневого флота". Кроме того, усиливается контроль за деятельностью трейдеров.
Впервые санкции распространяются на криптовалютные биржи и транзакции в криптовалюте, которые Россия применяет для обхода ограничений. Дополнительные ограничения коснулись банков в России и третьих странах, которые способствуют нарушению санкций.