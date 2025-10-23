Санкции США могут обвалить бизнес немецкой "дочки" "Роснефти": клиенты недовольны

США ввели санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть". Ограничения против последней могут больно ударить по ее немецкому подразделению.

Почему бизнес компании под угрозой?

Компания Rosneft Deutschland может потерять доступ к своим главным клиентам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Дело в том, что немецкое подразделение "Роснефти" не исключили из последнего пакета американских санкций против России, хотя компанию и передали под контроль правительства Германии еще в 2022 году,

По данным источников издания, нефтяные трейдеры, энергетические компании и банки уже угрожают прекратить сотрудничество с Rosneft Deutschland.

Вместе с тем немецкое правительство пытается исключить компанию из-под действия американских санкций и ведет активные переговоры по этому поводу с Вашингтоном.

В Министерстве экономики Германии сообщили, что в ближайшее время ведомство предоставит официальный комментарий по этой ситуации.

Стоит знать! После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия забрала активы немецкой "дочки" "Роснефти" и временно передала их в управление государственному доверенному администратору. Однако полностью национализировать компанию правительство не решилось.

Что известно о санкциях США против "Роснефти"?

США ввели санкции против нефтяной сферы России, чтобы надавить на Москву и заставить завершить войну в Украине, сообщили в Министерстве финансов страны.

Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам в доброй вере. Министерство финансов будет продолжать использовать свои полномочия для поддержки мирного процесса,

– сообщили в Минфине.

В список ограничений, кроме "Роснефти" и "Лукойла", вошли также российские их дочерние – в целом 31 компания.

Санкции предусматривают, что все имущество и доли, связанные с компаниями, находящихся в США, будут заблокированы.

Стоит знать! Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что США будут продолжать такие ограничения, если будет необходимо.

Какие еще санкции против России приняли?