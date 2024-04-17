Учимся экономить: как без труда откладывать средства по системе 50-30-20
Сбережения это основа уверенности в будущем. Если правильно хранить и инвестировать средства, можно накопить значительный капитал.
Как работает система 50-30-20
Использование метода 50-30-20 поможет новичкам разобраться со своим финансовым положением. Система разделяет ваш доход на частицы: 50%, 30%, 20%.
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Благодаря такому распределению, человек может не только откладывать, а и инвестировать и экономить средства. Более того, при использовании этого метода, не нужно отказывать себе в удовольствии сходить в кафе или кино.
Как распределяются средства
- 50% откладываем на нужды
В этот пункт входят обязательные ежемесячные расходы, которые необходимы для покрытия основных потребностей. Такими считаются: питание, коммунальные услуги, платежи по ипотеке, арендная плата или обслуживание авто. Вам необходимо просмотреть указанные пункты и проанализировать их.Обратите внимание! Если такие расходы составляют более 50% вашего дохода, нужно провести оптимизацию этих расходов.
- 30% тратим на желания
Эта категория включает в себя подписку на стриминговые сервисы, путешествия, ужины в кафе и различные развлечения. Также, пользуясь этими деньгами, можно улучшать уровень жизни, благодаря определенным покупкам. Например, обновляя технику.
- 20% откладываем на сбережения и инвестиции
Эксперты рекомендуют иметь подушку безопасности в сумме, которая полностью будет покрывать ваш уровень жизни на следующие 3 – 6 месяцев, даже при отсутствии дохода. Для этого, указанные 20% нужно не просто класть в тумбочку, а грамотно инвестировать.WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.