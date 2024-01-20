Среди наиболее популярных вариантов хранить деньги чаще всего валютные депозиты, ОВГЗ, недвижимость и т.д. Впрочем, в 2024 году могут произойти некоторые изменения, и к уже известным могут добавиться новые варианты.

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Как можно было заработать в 2023 году

Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что наиболее прибыльным в 2023 году был биткоин. Он вырос более чем в 2 раза в год. Кроме того, акции части технологических компаний США таких, как facebook, Nvidia, тоже были достаточно прибыльными. А вот по украинским вложениям, по мнению эксперта, надежными были облигации.

Даниил Монин Экономист Из украинских вложений лучшими были вложения в гривневые ОВГЗ с доходностью 16-19% при девальвации национальной валюты менее 5% в год.

В начале 2023 года в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин рассказал, что лучше украинцам сохранять свои сбережения в депозитах в гривнах. Они ведь составляют до 18% годовых. А вот по поводу долларовых депозитов эксперт был не слишком позитивного мнения в то время.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Развлекаться гривна-доллар, наверное, я бы не советовал, лучше всего, как минимум, на три месяца положить деньги на депозит в банк и это даст 16 – 17% годовых.

По словам Пендзина, депозит в гривнах выгоднее, чем держать деньги в долларах. Поскольку депозиты в долларах имеют небольшой процент.

Куда стоит вкладывать средства на сегодня

Монин говорит, что в 2024 году лучше вкладывать именно в доллар США, или же криптовалюты. Что касается украинской гривны, то сейчас, в условиях неопределенности с финансированием, пока она не выглядит привлекательной.

Только если США и Евросоюз одновременно сформируют для Украины гарантированный пакет финансовой помощи, которой хватит для покрытия дефицита бюджета, тогда можно пытаться вкладываться в ОВГЗ,

– объясняет Даниил Монин.

Но в условиях неуверенности вложения в валюту и криптовалюты лучше. Кроме того, в 2024 году велика вероятность, что биткоин может побить рекорд 2021 года.

Самые популярные варианты сбережения

Гривневые депозиты

В декабре 2023 г. ставка депозитов в банках перекрывает инфляцию в стране. Напомним, что в этом году инфляция запланирована на уровне 10 – 10,5%, а по состоянию на 15 января, по данным "Минфина", средние ставки по всем банкам составляют: 3 месяца – 13,88%, 6 месяцев – 14,69%, 9 месяцев – 14,11%, 12 месяцев – 14,10%.

Кроме того, преимуществом депозитов является защищенность средств, ведь вероятность, что их украдут, очень низкая. Даже если банковская карта со всеми денежными средствами исчезла, ее всегда можно вовремя заблокировать.

ОВГЗ в гривнах и долларах

Средняя ставка по облигациям выше, чем средняя ставка по депозитам. ОВГЗ можно купить на срок от 8 месяцев до 1,8 года, а доходность годовых в гривне в начале 2024 составила 16,8%.

Важно! Не менее важно то, что после полномасштабного вторжения ОВГЗ также помогают стране пополнять госбюджет. Это происходит таким образом – государство одалживает у граждан средства (в виде облигаций), а затем возвращает их с процентами.

Что касается валютных ОВГЗ, то на первом в 2024 году аукционе Минфин продал годовые долларовые бумаги с доходностью 4,66%.

Недвижимость

Как рассказывает директор City Development Solutions Роман Герасимчук изданию "Экономическая правда", доходность инвестиций в недвижимость зависит от расположения А сейчас в Украине это направление переживает не лучшие времена.

В крупных городах доходность инвестиций в недвижимость колебалась на уровне темпов экономического роста – около 5%. В то же время в Одессе квадратные метры несколько подешевели из-за постоянных обстрелов.

По прогнозам Герасимчука, в 2024 году стоимость недвижимости на первичном рынке вырастет на 7 – 8% (в долларовом эквиваленте).