США хотят способствовать сотрудничеству в газовой торговле

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Европа резко сократила закупки российского газа, что привело к убыткам компании "Газпром", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В 2023 году она зафиксировала потери на сумму 7 миллиардов долларов. На фоне инициатив Трампа по достижению мира в Украине, обсуждается вероятность постепенного восстановления сотрудничества в газовом секторе.

Хотя многие европейские страны переориентировались на альтернативные источники энергии, некоторые импортеры продолжают покупать российский газ, а другие могут вернуться к сотрудничеству после заключения мирного соглашения.

Заметьте! Для экономики России потеря значительной части европейского рынка стала одним из самых болезненных ударов – доля поставок российского газа упала с 40% до 19%.

Почему США это выгодно

Участие Вашингтона в восстановлении поставок российского газа в Европу могло бы усилить позиции Москвы, которые сталкиваются с политическим сопротивлением во многих странах ЕС.

В то же время это позволило бы Соединенным Штатам иметь видимость и, возможно, частичный контроль над тем, в каких объемах российский газ будет возвращаться на европейский рынок.

Заметьте! С 2022 года Европа активизировала импорт из альтернативных источников, в частности – американского сжиженного газа (LNG). Однако часть стран ЕС продолжают покупать газ у России, особенно через трубопровод "Турецкий поток" (например, Венгрия и Словакия) или в форме LNG от компании "Новатэк" – как это делают Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания по долгосрочным контрактам.