Впрочем, достройка может стать возможной, если Россия согласится на уступки. Как отметил политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала, Москве придется завершить проект за свой счет.

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Почему затянулось строительство газопровода

Как объяснил политолог, причина задержки строительства "Сила Сибири-2" – позиция Китая, который не хотел инвестировать в строительство. Пекин настаивал, чтобы Россия полностью профинансировала и построила газопровод. Иначе говоря, Москва должна была построить "под ключ" – провести трубопровод до китайской границы, подключить, и только после этого Китай соглашался закупать газ.

Я коротко очерчу суть этой истории, потому что ее финал вполне очевиден: если Китай действительно возобновит разговоры о "Силе Сибири-2", убежден, что Россия достроит его за свой счет. Все возложат на нее,

– предположил Игорь Рейтерович.

Поставка газа, вероятно, будет осуществляться по очень низкой цене, что будет чрезвычайно выгодно для Китая. Других вариантов практически не существует, ведь Пекин может позволить себе затягивать проект еще несколько лет, в то же время России нужны новые инфраструктурные проекты уже сейчас, чтобы хоть как-то поддержать экономику.

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Итак, Китай в очередной раз получит максимально выгодные условия, а Россия будет вынуждена идти на уступки.