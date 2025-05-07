Втім, добудова може стати можливою, якщо Росія погодиться на поступки. Як зазначив політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу, Москві доведеться завершити проєкт за власний кошт.

Не пропустіть ЄС оголосив план відмови від російської нафти й газу

Чому затягнулося будівництво газопроводу

Як пояснив політолог, причина затримки будівництва "Сила Сибіру-2" – позиція Китаю, який не хотів інвестувати у будівництво. Пекін наполягав, щоб Росія повністю профінансувала і побудувала газопровід. Інакше кажучи, Москва мала збудувати "під ключ" – провести трубопровід до китайського кордону, під'єднати, і лише після цього Китай погоджувався закуповувати газ.

Я коротко окреслю суть цієї історії, бо її фінал цілком очевидний: якщо Китай справді відновить розмови про "Силу Сибіру-2", переконаний, що Росія добудує його за власний кошт. Все покладуть на неї,

– припустив Ігор Рейтерович.

Постачання газу, ймовірно, здійснюватиметься за дуже низькою ціною, що буде надзвичайно вигідно для Китаю. Інших варіантів практично не існує, адже Пекін може дозволити собі затягувати проєкт ще кілька років, водночас Росії потрібні нові інфраструктурні проєкти вже зараз, аби хоч якось підтримати економіку.

Дивіться також "Газпром" виплатив частину компенсацій німецькій компанії Uniper

Отже, Китай вкотре отримає максимально вигідні умови, а Росія буде змушена йти на поступки.