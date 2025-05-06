Uniper отримала частину компенсацій від "Газпрому"

Йдеться про останній розвиток у тривалому юридичному спорі між двома сторонами, який виник після припинення поставок газу у 2022 році, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У червні 2024 року арбітражний суд у Стокгольмі присудив Uniper понад 13 мільярдів євро компенсації за недопоставлений газ та надав право розірвати контракти з "Газпромом". У звіті за перший квартал поточного року компанія зазначила, що отримала "дохід від виконавчих дій проти Gazprom Export" – експортного підрозділу російської компанії.

Важливо! Uniper не розкрила розмір отриманих коштів. Однак компанія зазначила, що будь-які реалізовані вимоги будуть передані уряду Німеччини згідно з умовами пакету фінансової допомоги.

Що відомо про ситуацію з Uniper?