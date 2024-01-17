Продолжит ли укрепляться гривна

Дальнейшее снижение давления на гривну или даже ее укрепление возможно только при условии, что вопросы бюджетной поддержки Украины со стороны западных партнеров – будет решено окончательно. Такое мнение высказал эксперт Юрий Крохмаль из Банка Авангард.

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В то же время Директор по рынкам капитала Sense Bank, Татьяна Попович, также выражает надежду, что вопросы о предоставлении нам международной финансовой помощи – будут положительно решены. По ее мнению, это предоставит значительную психологическую поддержку гривны.

Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank Это, правда, не означает, что курс не должен двигаться вообще - нормальная реакция на всплески спроса или предложения естественна.

Какие прогнозы на ближайшее время

Впрочем, Директор по рынкам капитала Sense Bank утверждает, что прогнозировать четкие курсовые коридоры достаточно сложно. Тем более в начале года – когда нормальный деловой ритм нарушается.

Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank Я не думаю, что именно этот тренд на удешевление иностранной валюты будет длительным. По меньшей мере уже в начале весны можно ожидать заметного роста предложения валюты со стороны агропроизводителей, нуждающихся в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной.

Ожидается, что в течение следующих недель официальный курс доллара будет оставаться в диапазоне 37,5 - 38,1 гривны за доллар. В то же время Александр Паращий, с Concorde Capital, утверждает, что наличный доллар будет дешеветь, двигаясь ближе к официальному курсу

Каков курс доллара на сегодня