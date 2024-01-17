Продолжит ли укрепляться гривна
Дальнейшее снижение давления на гривну или даже ее укрепление возможно только при условии, что вопросы бюджетной поддержки Украины со стороны западных партнеров – будет решено окончательно. Такое мнение высказал эксперт Юрий Крохмаль из Банка Авангард.
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В то же время Директор по рынкам капитала Sense Bank, Татьяна Попович, также выражает надежду, что вопросы о предоставлении нам международной финансовой помощи – будут положительно решены. По ее мнению, это предоставит значительную психологическую поддержку гривны.
Это, правда, не означает, что курс не должен двигаться вообще - нормальная реакция на всплески спроса или предложения естественна.
Какие прогнозы на ближайшее время
Впрочем, Директор по рынкам капитала Sense Bank утверждает, что прогнозировать четкие курсовые коридоры достаточно сложно. Тем более в начале года – когда нормальный деловой ритм нарушается.
Я не думаю, что именно этот тренд на удешевление иностранной валюты будет длительным. По меньшей мере уже в начале весны можно ожидать заметного роста предложения валюты со стороны агропроизводителей, нуждающихся в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной.
Ожидается, что в течение следующих недель официальный курс доллара будет оставаться в диапазоне 37,5 - 38,1 гривны за доллар. В то же время Александр Паращий, с Concorde Capital, утверждает, что наличный доллар будет дешеветь, двигаясь ближе к официальному курсу
Каков курс доллара на сегодня
- По состоянию на утро 17 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (-10 копеек против 16 января ), а продажа – 38,70 гривны (-10 копеек).
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,96 гривны (-36 копеек), а продажа – 38,76 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,46 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,60 гривны (-19 копеек).