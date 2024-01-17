Чи продовжить укріплюватися гривня

Подальше зниження тиску на гривню, або навіть її укріплення, можливе лише за умови, що питання бюджетної підтримки України з боку західних партнерів – буде вирішене остаточно. Таку думку висловив експерт Юрій Крохмаль, з Банку Авангард.

Читайте також: В банках, обмінниках та на чорному ринку: ціна валют подешевшала усюди

Водночас Директор з ринків капіталу Sense Bank, Тетяна Попович, також висловлює сподівання, що питання щодо надання нам міжнародної фінансової допомоги – будуть позитивно вирішені. На її думку, це надасть значну психологічну підтримку гривні.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank Це, щоправда, не означає, що курс не має рухатися взагалі - нормальна реакція на сплески попиту чи пропозиції є природною.

Які прогнози на найближчий час

Втім, Директор з ринків капіталу Sense Bank стверджує, що прогнозувати чіткі курсові коридори доволі важко. Тим більше, на початку року – коли нормальний діловий ритм порушується.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank Я не думаю, що саме цей тренд на здешевшання іноземної валюти буде тривалим. Щонайменше вже на початку весни можна очікувати на помітне зростання пропозиції валюти з боку агровиробників, які потребуватимуть додаткової гривневої ліквідності для проведення посівної.

Відтак, очікується, що протягом наступних тижнів офіційний курс долара буде залишатися в діапазоні 37,5 − 38,1 гривні за долар. Водночас Олександр Паращій, з Concorde Capital, стверджує, що готівковий долар буде дешевшати, рухаючись ближче до офіційного курсу.

Який курс долара станом на сьогодні