Чи продовжить укріплюватися гривня
Подальше зниження тиску на гривню, або навіть її укріплення, можливе лише за умови, що питання бюджетної підтримки України з боку західних партнерів – буде вирішене остаточно. Таку думку висловив експерт Юрій Крохмаль, з Банку Авангард.
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Водночас Директор з ринків капіталу Sense Bank, Тетяна Попович, також висловлює сподівання, що питання щодо надання нам міжнародної фінансової допомоги – будуть позитивно вирішені. На її думку, це надасть значну психологічну підтримку гривні.
Це, щоправда, не означає, що курс не має рухатися взагалі - нормальна реакція на сплески попиту чи пропозиції є природною.
Які прогнози на найближчий час
Втім, Директор з ринків капіталу Sense Bank стверджує, що прогнозувати чіткі курсові коридори доволі важко. Тим більше, на початку року – коли нормальний діловий ритм порушується.
Я не думаю, що саме цей тренд на здешевшання іноземної валюти буде тривалим. Щонайменше вже на початку весни можна очікувати на помітне зростання пропозиції валюти з боку агровиробників, які потребуватимуть додаткової гривневої ліквідності для проведення посівної.
Відтак, очікується, що протягом наступних тижнів офіційний курс долара буде залишатися в діапазоні 37,5 − 38,1 гривні за долар. Водночас Олександр Паращій, з Concorde Capital, стверджує, що готівковий долар буде дешевшати, рухаючись ближче до офіційного курсу.
Який курс долара станом на сьогодні
- Станом на ранок 17 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (-10 копійок проти 16 січня), а продаж – 38,70 гривні (-10 копійок).
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,96 гривні(-36 копійок), а продаж – 38,76 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,46 гривні (-20 копійок), а продаж – 38,60 гривні (-19 копійок).