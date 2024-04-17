Вчимося заощаджувати: як без зусиль відкладати кошти по системі 50-30-20

Заощадження це основа впевненості у майбутньому. Якщо правильно зберігати та інвестувати кошти, можна накопичити значний капітал.

Як працює система 50-30-20

Використання методу 50-30-20 допоможе новачкам розібратися зі своїм фінансовим становищем. Система поділяє ваш дохід на частинки: 50%, 30%, 20%.

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Завдяки такому розподілу, людина може не тільки відкладати, а і інвестувати та заощаджувати кошти. Щобільше, при використанні цього методу, непотрібно відмовляти собі у задоволенні сходити в кав'ярню чи кіно.

Як розподіляються кошти

50% відкладаємо на потреби

У цей пункт входять обов'язкові щомісячні витрати, які необхідні для покриття основних потреб. Такими вважаються: харчування, комунальні послуги, платежі по іпотеці, орендна плата або ж обслуговування авто. Вам необхідно переглянути вказані пункти і проаналізувати їх.

30% витрачаємо на бажання

Якщо такі витрати складають понад 50% вашого доходу, потрібно провести оптимізацію цих видатків.

Ця категорія містить в собі передплату на стрімінгові сервіси, подорожі, вечері у кафе та різноманітні розваги. Також, користуючись цими грошима, можна покращувати рівень життя, завдяки певним покупкам. Наприклад, оновлюючи техніку.

20% відкладаємо на заощадження та інвестиції

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Експерти рекомендують мати подушку безпеки у сумі, яка повністю покриватиме ваш рівень життя на наступні 3 – 6 місяців, навіть при відсутності доходу. Для цього, вказані 20% потрібно не просто класти у тумбочку, а грамотно інвестувати.