Курс валют у банках

Станом на ранок 17 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,35 гривні (+5 копійок проти 16 квітня), а продаж – 39,85 гривні (+8 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,15 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,80 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,68 гривні (+8 копійок), а продаж – 39,80 гривні (+7 копійок).

(+8 копійок), а продаж – (+7 копійок). Євро купують за 42,69 гривні (+4 копійок), а продають за 42,85 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,45 гривні (+14 копійок), а продають – за 39,85 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+14 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,50 гривні (+1 копійка), а продаж – 42,90 гривні (-1 копійка).

Прогноз курсу долара

Нагадуємо, що за словами банкірки Анна Золотько, до п'ятниці минулого тижня курс у безготівковому сегменті сягнув позначки 39,40 гривні за долар, а у готівковому – до 39,50 – 39,55 гривні.

Як розповіла Золотько для 24 Каналу, в найближчі день-два тенденції до подорожчання долара можуть зберігатися.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Однак незабаром я очікую на курсову корекцію та зниження котирувань на ВРУ, слідом за яким має відбутися й зниження курсу на готівковому ринку.

Важливо! Прогнозується, що курс долара цього тижня може коливатися в діапазоні 39,30 – 39,90 гривні.

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