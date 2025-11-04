Иногда достаточно надеть свитер: в "Укрэнерго" назвали простой способ помочь энергосистеме

Украинская энергосистема регулярно страдает из-за российских обстрелов. Помочь ей легче справляться с вызовами могут именно бытовые потребители.

Как украинцы могут помочь энергосистеме?

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

По его словам, на сегодня бытовые потребители остаются крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине. Поэтому украинцы должны в первую очередь менять свое поведение, в частности, экономить на отоплении.

Нужно не доводить температуру в помещениях, видимо, до тех максимально комфортных 20 – 22 °C, а одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем,

– подчеркнул Зайченко.

Также он попросил не включать сразу несколько мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Какие пиковые часы нагрузки?

Наиболее критические часы для энергосистемы Украины – утром и вечером, добавил Зайченко.

Пик потребления электроэнергии приходится:

с 8:00 до 11:00 утра – утренний максимум;

с 15:00 до 22:00 – вечерний максимум.

Поэтому в "Укрэнерго" призывают потребителей переносить использование наиболее мощных электроприборов на периоды вне утренних и вечерних пиковых часов, чтобы не влиять на энергосистему.

Важно! Из-за последствий массированных ракетно-дронных атак России на энергообъекты Украины 4 ноября снова применяют графики ограничения потребления в отдельных регионах, как сообщили в "Укрэнерго". Для бытовых потребителей они будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 часов. Также с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 ограничения вводят и для промышленных потребителей.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?