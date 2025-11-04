Иногда достаточно надеть свитер: в "Укрэнерго" назвали простой способ помочь энергосистеме
- Украинцев призывают одевать дополнительный свитер вместо повышения температуры обогрева, чтобы помочь энергосистеме.
- Наиболее критические часы для энергосистемы с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00, поэтому рекомендуется переносить использование мощных электроприборов на другое время.
Украинская энергосистема регулярно страдает из-за российских обстрелов. Помочь ей легче справляться с вызовами могут именно бытовые потребители.
Как украинцы могут помочь энергосистеме?
Об этом рассказал в эфире национального телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.
Смотрите также Особенности системы: в Минэнерго объяснили, почему выключают свет даже без массированных атак
По его словам, на сегодня бытовые потребители остаются крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине. Поэтому украинцы должны в первую очередь менять свое поведение, в частности, экономить на отоплении.
Нужно не доводить температуру в помещениях, видимо, до тех максимально комфортных 20 – 22 °C, а одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем,
– подчеркнул Зайченко.
Также он попросил не включать сразу несколько мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки на энергосистему.
Какие пиковые часы нагрузки?
Наиболее критические часы для энергосистемы Украины – утром и вечером, добавил Зайченко.
Пик потребления электроэнергии приходится:
- с 8:00 до 11:00 утра – утренний максимум;
- с 15:00 до 22:00 – вечерний максимум.
Поэтому в "Укрэнерго" призывают потребителей переносить использование наиболее мощных электроприборов на периоды вне утренних и вечерних пиковых часов, чтобы не влиять на энергосистему.
Важно! Из-за последствий массированных ракетно-дронных атак России на энергообъекты Украины 4 ноября снова применяют графики ограничения потребления в отдельных регионах, как сообщили в "Укрэнерго". Для бытовых потребителей они будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 часов. Также с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 ограничения вводят и для промышленных потребителей.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Сейчас энергетики Украины работают над восстановлением поврежденных российскими ударами объектов и пытаются обеспечить стабильность работы энергосистемы.
Впрочем, председатель "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко рассказал, что пока графики отключения света даже на неделю невозможно спрогнозировать из-за регулярных российских ударов и похолодания. Ведь Украина входит в температурный режим, когда потребление электрической энергии будет увеличиваться.
А эксперт по энергетике Юрий Корольчук считает, что оптимистических сценариев прохождения этой зимы для украинцев нет из-за российских атак. Ведь в результате российских обстрелов энергосистема и газовая инфраструктура Украины работают на 60% от своей довоенной мощности.