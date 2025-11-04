Іноді достатньо вдягнути светр: в "Укренерго" назвали простий спосіб допомогти енергосистемі
- Українців закликають одягати додатковий светр замість підвищення температури обігріву, щоб допомогти енергосистемі.
- Найбільш критичні години для енергосистеми з 8:00 до 11:00 і з 15:00 до 22:00, тому рекомендується переносити використання потужних електроприладів на інший час.
Українська енергосистема регулярно страждає через російські обстріли. Допомогти їй легше справлятися з викликами можуть саме побутові споживачі.
Як українці можуть допомогти енергосистемі?
Про це розповів в етері національного телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.
Дивіться також Особливості системи: у Міненерго пояснили, чому вимикають світло навіть без масованих атак
За його словами, на сьогодні побутові споживачі залишаються найбільшим споживачем електроенергії в Україні. Тому українці мають в першу чергу змінювати свою поведінку, зокрема, економити на опаленні.
Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20 – 22 °C, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо,
– наголосив Зайченко.
Також він попросив не вмикати одразу кілька потужних електроприладів у пікові години навантаження на енергосистему.
Які пікові години навантаження?
Найбільш критичні години для енергосистеми України – вранці та увечері, додав Зайченко.
Пік споживання електроенергії припадає:
- з 8:00 до 11:00 ранку – ранковий максимум;
- з 15:00 до 22:00 – вечірній максимум.
Тому в "Укренерго" закликають споживачів переносити використання найбільш потужних електроприладів на періоди поза ранковими та вечірніми піковими годинами, щоб не впливати на енергосистему.
Важливо! Через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти України 4 листопада знову застосовують графіки обмеження споживання в окремих регіонах, як повідомили в "Укренерго". Для побутових споживачів вони діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 години. Також з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обмеження уводять і для промислових споживачів.
Яка ситуація в енергосистемі України?
Наразі енергетики України працюють над відновленням пошкоджених російськими ударами об'єктів та намагаються забезпечити стабільність роботи енергосистеми.
Втім, голова "Держенергонагляду" Анатолій Замулко розповів, що поки графіки відключення світла навіть на тиждень неможливо спрогнозувати через регулярні російські удари та похолодання. Адже Україна входить в температурний режим, коли споживання електричної енергії буде збільшуватися.
А експерт з енергетики Юрій Корольчук вважає, що оптимістичних сценаріїв проходження цієї зими для українців немає через російські атаки. Адже внаслідок російських обстрілів енергосистема й газова інфраструктура України працюють на 60% від своєї довоєнної потужності.