Іноді достатньо вдягнути светр: в "Укренерго" назвали простий спосіб допомогти енергосистемі

Українська енергосистема регулярно страждає через російські обстріли. Допомогти їй легше справлятися з викликами можуть саме побутові споживачі.

Як українці можуть допомогти енергосистемі?

Про це розповів в етері національного телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

За його словами, на сьогодні побутові споживачі залишаються найбільшим споживачем електроенергії в Україні. Тому українці мають в першу чергу змінювати свою поведінку, зокрема, економити на опаленні.

Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20 – 22 °C, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо,

– наголосив Зайченко.

Також він попросив не вмикати одразу кілька потужних електроприладів у пікові години навантаження на енергосистему.

Які пікові години навантаження?

Найбільш критичні години для енергосистеми України – вранці та увечері, додав Зайченко.

Пік споживання електроенергії припадає:

з 8:00 до 11:00 ранку – ранковий максимум;

з 15:00 до 22:00 – вечірній максимум.

Тому в "Укренерго" закликають споживачів переносити використання найбільш потужних електроприладів на періоди поза ранковими та вечірніми піковими годинами, щоб не впливати на енергосистему.

Важливо! Через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти України 4 листопада знову застосовують графіки обмеження споживання в окремих регіонах, як повідомили в "Укренерго". Для побутових споживачів вони діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 години. Також з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обмеження уводять і для промислових споживачів.

Яка ситуація в енергосистемі України?