Укр Рус
Економіка Новини економіки Іноді достатньо вдягнути светр: в "Укренерго" назвали простий спосіб допомогти енергосистемі
4 листопада, 12:52
3

Іноді достатньо вдягнути светр: в "Укренерго" назвали простий спосіб допомогти енергосистемі

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українців закликають одягати додатковий светр замість підвищення температури обігріву, щоб допомогти енергосистемі.
  • Найбільш критичні години для енергосистеми з 8:00 до 11:00 і з 15:00 до 22:00, тому рекомендується переносити використання потужних електроприладів на інший час.

Українська енергосистема регулярно страждає через російські обстріли. Допомогти їй легше справлятися з викликами можуть саме побутові споживачі.

Як українці можуть допомогти енергосистемі?

Про це розповів в етері національного телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Дивіться також Особливості системи: у Міненерго пояснили, чому вимикають світло навіть без масованих атак 

За його словами, на сьогодні побутові споживачі залишаються найбільшим споживачем електроенергії в Україні. Тому українці мають в першу чергу змінювати свою поведінку, зокрема, економити на опаленні. 

Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20 – 22 °C, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо, 
– наголосив Зайченко. 

Також він попросив не вмикати одразу кілька потужних електроприладів у пікові години навантаження на енергосистему.

Які пікові години навантаження? 

Найбільш критичні години для енергосистеми України – вранці та увечері, додав Зайченко. 

Пік споживання електроенергії припадає: 

  • з 8:00 до 11:00 ранку – ранковий максимум;
  • з 15:00 до 22:00 – вечірній максимум. 

Тому в "Укренерго" закликають споживачів переносити використання найбільш потужних електроприладів на періоди поза ранковими та вечірніми піковими годинами, щоб не впливати на енергосистему. 

Важливо! Через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти України 4 листопада знову застосовують графіки обмеження споживання в окремих регіонах, як повідомили в "Укренерго". Для побутових споживачів вони діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 години. Також з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обмеження уводять і для промислових споживачів.

Яка ситуація в енергосистемі України? 

  • Наразі енергетики України працюють над відновленням пошкоджених російськими ударами об'єктів та намагаються забезпечити стабільність роботи енергосистеми. 

  • Втім, голова "Держенергонагляду" Анатолій Замулко розповів, що поки графіки відключення світла навіть на тиждень неможливо спрогнозувати через регулярні російські удари та похолодання. Адже Україна входить в температурний режим, коли споживання електричної енергії буде збільшуватися. 

  • А експерт з енергетики Юрій Корольчук вважає, що оптимістичних сценаріїв проходження цієї зими для українців немає через російські атаки. Адже внаслідок російських обстрілів енергосистема й газова інфраструктура України працюють на 60% від своєї довоєнної потужності.