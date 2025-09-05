Льготы на коммуналку: как оформить 50% скидку в сентябре
- Украинские семьи военнослужащих, многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, и другие категории могут получить 50% скидку на коммунальные услуги.
- Для оформления льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующими документами.
Некоторые украинцы могут получить льготы на оплату коммунальных услуг в размере до 50%. В сентябре можно подать заявку на оформление скидки.
Кто может получить 50% льготы на коммуналку?
Государство компенсирует 50% расходов на потребленные коммунальные услуги семьям военнослужащих, погибших на войне, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Более 100 миллиардов долгов: Госстат раскрыл, за какие услуги не платят украинцы
Кроме того, платить за коммунальные услуги только половину стоимости могут такие категории:
- многодетные семьи;
- детские дома семейного типа;
- приемные семьи;
- семьи опекунов;
- жена или муж умерших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей;
- семьи, которые имеют ребенка с инвалидностью;
- отдельные категории людей среди жертв нацистских преследований;
- участники войны.
Важно! Льготу могут предоставить на оплату услуг по управлению многоквартирным домом, поставки и распределения газа, электроэнергии, тепла и воды, а также вывоз мусора.
Как оформить льготу на коммуналку?
Чтобы оформить льготу, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать несколькими способами:
- лично в сервисном центре ПФУ или в ЦНАПе;
- почтовым отправлением в адрес Пенсионного фонда;
- дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ или сервис "Дія".
Кроме заявления на льготу, понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие право на получение льготы (свидетельство о смерти или пропаже без вести военнослужащего для членов семей погибших, удостоверение многодетной семьи для многодетных и т.д.).
Льгота действует в течение 12 месяцев с момента установления права, но не дольше, чем до конца текущего календарного года. С началом нового года Пенсионный фонд автоматически проверяет право заявителя на скидку.
Стоит знать! Иногда в получении льготы могут отказать. Это случается, если человек отсутствует в Едином госреестре лиц, которые имеют право на льготы, или же когда среднемесячный доход семьи превышает установленный уровень в случаях, когда льгота начисляется с учетом дохода.
Кто еще имеет право на льготы по оплате коммуналки?
- УБД имеют право на льготы в Украине. Они пользуются правом на скидку 75% при оплате жилищно-коммунальных услуг и топлива. Такие льготы также действуют для членов их семей, при условии совместного проживания.
- Получить помощь на оплату коммуналки также имеют право лица с инвалидностью вследствие войны, а также пенсионеры, которые работали медиками, педагогами, библиотекарями, фармацевтами, и живут в селах и поселках.