Курс от НБУ: как изменились доллар и евро

Официальные курсы валют остаются стабильными с некоторыми изменениями, например незначительное подорожание доллара на 2 копейки и спад стоимости евро на 3 копейки. Завтра же существенных изменений не ожидается. ожидается сколько 100 долларов по курсу НБУ

Официальный курс 16 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,21 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 15 октября.

Читайте также Может ли конец осени стать переломным для курса доллара

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Официальный курс евро взамен составляет 44,92 гривны. То есть, цена упала на 3 копейки.

По состоянию на 17 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,22 гривны,

евро – 44,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 16 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,50 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,47 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,25 гривны, а продажа – 41,60 гривны .

По сколько будет доллар в новом году

По словам банкира Тараса Лесового, которыми он поделился с 24 Каналом, средневзвешенный курс в следующем году по прогнозам будет на уровне 45 гривен за доллар.

Впрочем, Лесовой добавляет, что это первичная информация, а потому при рассмотрении бюджета этот показатель может быть скорректирован.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, опять же, валютный курс будет зависеть от ряда важных экономических факторов, среди которых инфляция, объем макрофина, развитие экономики, экспорта и тому подобное. И самое главное: ход войны, как стратегический фактор, от которого потенциально может зависеть блок экономических факторов.

В то же время банкир добавляет, что валютный рост может произойти, но это не будет точно 1 января или 2 января. Он будет медленным и "неторопливым". Более того, сейчас еще рано "формировать общественное мнение" относительно определенных цифр.